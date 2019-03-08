愛睏河馬見「滿車點心」　秒睜大眼快步衝向下午茶阿姨

▲河馬們只要看到園藝同仁出現，就會立刻衝上岸享用下午茶！（圖／台北市立動物園提供）

寵物小組／綜合報導

小朋友每天最期待的就是下午茶時間，相對地動物們也是喔！來到非洲動物區，一群張著大大嘴巴的河馬，總能吸引眾多遊客目光。台北市立動物園近一年來，除了每天早上大約10點左右的例行餵食外，還增加了每周數次的狼尾草下午茶時段，沒想到竟意外讓河馬與費心提供食物的環境組阿姨們，培養出特別的互動情誼。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

台北市立動物園為了配合田園城市政策、友善環境的循環經濟理念及改善舊花台漏水問題，特別在非洲動物區靠河馬戶外活動場附近，範圍長達240公尺的花臺，種植淺根的狼尾草，同時運用動物園自己生產，天然又營養的黃金堆肥（利用園區草食動物所產出的糞便及吃剩的枝條與落葉等廢棄物，做成有機質堆肥），讓狼尾草長得健康又肥美！

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▲收集了滿滿一車的狼尾草之後，立刻就推過去讓河馬們享用。（圖／台北市立動物園提供）

▲現採的狼尾草最好吃了！（圖／台北市立動物園提供）

在健康及適口性的考量下，也因此優先將惠具有地利之便的河馬群，讓牠們能盡情享用鮮採牧草下午茶。負責花台區種植管理的環境組阿姨，近一年來，常在下午時分，不定期提供河馬新鮮的狼尾草；過程中，阿姨和常來觀察的遊客都發現到，原本悠哉悠哉泡在水裡的河馬群，只要阿姨推著剛割好的狼尾草過來，觀察力敏銳的河馬群，眼睛馬上睜開，腳步立即移動，快步邁向狼尾草堆，準備開心進食。

▲等待園藝同仁送來下一車狼尾草的期間，幾隻聰明的河馬把重重的頭擱在其他同伴的屁股上。（圖／台北市立動物園提供）

把鮮嫩可口的點心（狼尾草）吃光光後，河馬群緩緩往水池移動時，總會有幾隻河馬再回眸和阿姨相望，眼裡似乎有一些企盼，好像還想再多等到一些狼尾草的樣子，這樣的畫面幾乎每周都會上演好幾次。如果大小朋友剛好在下午時分遇到阿姨在花台收割狼尾草的話，歡迎繼續留在河馬戶外活動場旁，一起觀察河馬與阿姨的有趣互動喔！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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