西裝柴想討摸卻發現「手手太短」　空揮被忽視好尷尬！

▲汪：本柴手手有這麼短嗎...（圖／臉書粉專「柴犬-豆芽菜有橘子」授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

「呃...那個...沒事。」嘉義的愛撒嬌西裝柴Yuma這天看著拔拔獨自坐在客廳使用電腦，於是想趁著姐姐橘子不在時，偷偷和爸爸培養感情，牠靜悄悄地來到身後，默默伸出手手想要引起拔拔注意，沒想到卻因為「手太短」碰不到而被忽視，Yuma尷尬地縮回小短手，但這一切早已經被馬麻偷錄下來啦！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

身為爸寶的柴柴姐妹無時無刻都想要拔拔陪伴，妹妹Yuma這天看準四下無人，想要偷偷獨佔爸爸，於是默默地坐在沙發上伸出萌萌小手，以為可以用招牌無辜臉取得對方芳心，獲得專屬摸摸一枚，沒想到下秒卻讓牠尷尬了，無論Yuma怎麼伸長手用力揮，專心的拔拔仍然不為所動，獨留手短的阿柴傻傻上演「揮棒落空」。

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▲Yuma超愛和拔拔撒嬌討抱抱。

▲柴：拔拔是我們的了哈哈！

在一旁默默觀察許久的馬麻笑說，「我看了很久覺得可愛就錄下來，問了拔拔為什麼阿醜會這樣，拔拔說可能要撒嬌討摸摸。」幸好爸爸最後發現了努力想塞乃的女兒，於是馬上停下手邊工作，父女倆在地板上玩得盡興，開啟一連串的放閃模式，也算是完成了Yuma的小心願了！

影片上傳至臉書粉絲專頁「柴犬-豆芽菜有橘子」後，網友看了紛紛笑壞，「阿醜：拔拔看我一下啦！我想跟拔拔在一起」、「好可愛，揮不到還無奈的看著手」、「委屈的小媳婦～～～這也太有戲」、「拔拔～陪我玩啦～～～～」、「一直揮棒落空」、「把拔渾然不知後方的無奈」，甚至有網友無奈貼出家裡的臘腸犬照表示，「欸...我們怎麼辦？快躲起來」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲Yuma：老爸，該換我了吧...姐姐摸太久了。

▼影片為臉書粉專「柴犬-豆芽菜有橘子」授權提供

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