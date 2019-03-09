ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

西裝柴想討摸卻發現「手手太短」　空揮被忽視好尷尬！

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲西裝柴想討摸卻發現手太短好尷尬。（圖／臉書粉專「柴犬-豆芽菜有橘子」授權提供）

▲汪：本柴手手有這麼短嗎...（圖／臉書粉專「柴犬-豆芽菜有橘子」授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

「呃...那個...沒事。」嘉義的愛撒嬌西裝柴Yuma這天看著拔拔獨自坐在客廳使用電腦，於是想趁著姐姐橘子不在時，偷偷和爸爸培養感情，牠靜悄悄地來到身後，默默伸出手手想要引起拔拔注意，沒想到卻因為「手太短」碰不到而被忽視，Yuma尷尬地縮回小短手，但這一切早已經被馬麻偷錄下來啦！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

身為爸寶的柴柴姐妹無時無刻都想要拔拔陪伴，妹妹Yuma這天看準四下無人，想要偷偷獨佔爸爸，於是默默地坐在沙發上伸出萌萌小手，以為可以用招牌無辜臉取得對方芳心，獲得專屬摸摸一枚，沒想到下秒卻讓牠尷尬了，無論Yuma怎麼伸長手用力揮，專心的拔拔仍然不為所動，獨留手短的阿柴傻傻上演「揮棒落空」。

請繼續往下閱讀...

▲西裝柴想討摸卻發現手太短好尷尬。（圖／臉書粉專「柴犬-豆芽菜有橘子」授權提供）

▲Yuma超愛和拔拔撒嬌討抱抱。

▲西裝柴想討摸卻發現手太短好尷尬。（圖／臉書粉專「柴犬-豆芽菜有橘子」授權提供）

▲柴：拔拔是我們的了哈哈！

在一旁默默觀察許久的馬麻笑說，「我看了很久覺得可愛就錄下來，問了拔拔為什麼阿醜會這樣，拔拔說可能要撒嬌討摸摸。」幸好爸爸最後發現了努力想塞乃的女兒，於是馬上停下手邊工作，父女倆在地板上玩得盡興，開啟一連串的放閃模式，也算是完成了Yuma的小心願了！

影片上傳至臉書粉絲專頁「柴犬-豆芽菜有橘子」後，網友看了紛紛笑壞，「阿醜：拔拔看我一下啦！我想跟拔拔在一起」、「好可愛，揮不到還無奈的看著手」、「委屈的小媳婦～～～這也太有戲」、「拔拔～陪我玩啦～～～～」、「一直揮棒落空」、「把拔渾然不知後方的無奈」，甚至有網友無奈貼出家裡的臘腸犬照表示，「欸...我們怎麼辦？快躲起來」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲西裝柴想討摸卻發現手太短好尷尬。（圖／臉書粉專「柴犬-豆芽菜有橘子」授權提供）

▲Yuma：老爸，該換我了吧...姐姐摸太久了。

▼影片為臉書粉專「柴犬-豆芽菜有橘子」授權提供

▼更多精采影音

關鍵字： 柴犬西裝柴撒嬌

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

馬麻太晚回家搞威柴狂抱怨！　牠斜眼瞪+碎唸：現在幾點了？

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

貓砂當把費！　貪吃基「排出綠色大便」…媽氣炸了

勿將「異物」丟入馬桶　廁所標語圖片…「貓奴」秒懂！

才離開幾分鐘…上車驚見三花浪喵「自動入座」：帶我回..

散步到一半...喵皇強抱「公園小鮮肉」不肯走　主人..

只因金孫汪「1個微笑」　奴才被阿嬤命令「早起煮肉」

0.5秒就能抓爆蟑螂！　異形「無尾鞭蠍」結合蠍子與..

眼鏡蛇深夜闖民宅！大麥町搏鬥咬死也倒地　30分鐘身..

喵愛玩毛球！　奴才「一次買500顆」被無視氣炸回敬..

好想嗑雞排！飢餓貓狂聞袋子　「閉眼吃空氣」催眠自己

死鷹身上的黑盒子揭密！一天可飛越整個台灣　卻刻意避..

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準..

玩伴遭車撞死小白狗默默「守屍」　擔憂坐路肩：救救我..

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚..

真實版鱷魚桌遊！觸碰牙齒機關　「蛀蟲貓」衝出咬人：..

不想被關在欄杆裡！ 汪汪神逃脫讓馬麻看傻眼

馬來西亞市場浪貓愛睡路中央　菜販無奈放「搞笑字條」..

頑皮柴翻廁所垃圾桶撒滿地　見姐回家...躲神桌狂抖..

來人！聖上遇「無嘴貓刺客」被嚇傻 貓貓連擊狂毆擊..

奴才買「500顆毛球」獻聖上 聞兩下秒閃...媽氣..

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準..

男孩擁心愛寵物睡覺卻因此害死牠　小臉淚崩：只是想抱..

法鬥調皮玩蠢蠢欲動噴泉！　下秒被水花沖到「彈飛」起..

西裝柴想討摸卻發現「手手太短」　空揮被忽視好尷尬！

4歲童想玩被鄰汪咬斷手！網聲援饒命　母：狗鑽圍牆攻..

浪浪與廢棄物區分出來！　北市環保局設冰櫃委託殯葬業..

救救我孩子！狗寶寶遭刺2洞痛到哭叫　媽媽著急悲鳴求..

芭蕾舞姿打嗑睡！淑女喵睜眼露「滿點殺氣」　2.6萬..

狗兒子和爸等紅燈！　下秒超萌「翹孤輪」過馬路.....

貓兄妹戰按摩枕　伸小毛手輕碰滾珠瞬間嚇抖：何方妖孽

保育類「紅遊俠」斷魂八里沙灘　海巡就地掩埋

北市高中職博覽會登場　 69校設攤讓學生體驗技職「..

iOS12.2一組代碼洩密　間接證明7代iPod ..

好聽話！媽一喊妹妹乖乖「看鏡頭」...網卻笑翻：長..

這群人深夜拋震撼彈！　宣布「大消息」：走出舒適圈

哈登連40場飆25+　追平喬丹並列史上第4多

創造宜蘭好生活　植樹健走嘉年華活動

移動貨輪Vs停泊軍艦…寧陽艦左舷甲版塌陷　海軍：將..

HVL／前國手簡佳慧任教練也在調整　內湖女排退景美..

「450億股神」徐楓帥兒爆死會了！　大眼正妹女友遭..

連珍羚柔道大獎賽封后　金牌挹注700分積分

寵物動物熱門新聞

死鷹黑盒子揭密！刻意避飛一個地..

奶狗遭刺痛到哭叫　媽媽跟著悲鳴

等主人化妝出門　二哈等到眼神死

喵夢中聽媽呼喊　瞇眼硬撐奶音回..

西班牙每年狩獵季後棄50000..

貓兄弟「一個爬窗一個墊背」共謀..

浪浪遭綁炮炸傷　離世前找人討摸

收容所徵「魔法棒」幫小動物洗香..

老公手做新床她超期待　完工後傻..

愛犬過世！叔公撿到牠甜回：小黃..

老狗拴機車整天淋雨　飼主道歉了

貪吃基狂嗑貓砂　排綠便媽氣炸！

喵散步強抱「公園小鮮肉」不肯走

奴才忙封箱　聖上變膠台幫忙咬斷

讀者迴響

熱門新聞

死鷹黑盒子揭密！刻意避飛一個地..

奶狗遭刺痛到哭叫　媽媽跟著悲鳴

等主人化妝出門　二哈等到眼神死

喵夢中聽媽呼喊　瞇眼硬撐奶音回..

西班牙每年狩獵季後棄50000..

貓兄弟「一個爬窗一個墊背」共謀..

浪浪遭綁炮炸傷　離世前找人討摸

收容所徵「魔法棒」幫小動物洗香..

老公手做新床她超期待　完工後傻..

愛犬過世！叔公撿到牠甜回：小黃..

老狗拴機車整天淋雨　飼主道歉了

貪吃基狂嗑貓砂　排綠便媽氣炸！

喵散步強抱「公園小鮮肉」不肯走

奴才忙封箱　聖上變膠台幫忙咬斷

電競男噴乳液虐貓　送養人：還有..

最新影片

更多

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

玩伴遭車撞死小白狗默默「守屍」　擔憂坐路肩：救救我朋友好嗎？

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

真實版鱷魚桌遊！觸碰牙齒機關　「蛀蟲貓」衝出咬人：抓到啦～

不想被關在欄杆裡！ 汪汪神逃脫讓馬麻看傻眼

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面