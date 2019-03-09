醜臉無極限！肉球喵累癱睡到「嘴巴漏風」　翻白眼叫不醒

▲先森，請問您哪位？（圖／網友Ian Chou授權提供，下同）

實習記者陳靜／採訪報導

不管主子嗑了什麼都給我來一點！住在彰化的虎斑貓「蕃茄」是個超級睡神，這天愛撒嬌的牠窩到媽咪腿上休息，沒想到一睡就「不省喵事」了，累癱的蕃茄數度睡到大翻白眼、嘴巴開開，就連馬麻不斷搖動呼喚，牠仍然不為所動，露出一臉超崩壞的表情，全家人看了都笑壞！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

爸爸Ian Chou笑說，蕃茄是個一旦睡著了，不管主人對著牠做什麼都無所謂的奇葩喵，就算把一堆娃娃都堆在牠身上，甚至幫牠做腿部拉筋運動，牠也仍然無動於衷，直到媽媽使出大絕倒飼料，牠才會願意為了吃而睜開眼睛，否則別想隨便吵醒牠。

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▲即使把娃娃全堆在蕃茄身上，牠也熟睡不醒。

▲喵：大家好，小蕃茄現在已經變大蕃茄了喔！

此外，若是聽到睡在一旁的喵哥哥「小虎」發出聲音，蕃茄也會隨之醒來，是個無敵「哥控」。兄弟倆是媽媽一前一後從街上撿回家的浪浪，雖然沒有血緣關係，但是牠們感情非常好，小虎都會禮讓弟弟，蕃茄也很敬愛哥哥，2毛孩是個小屁孩弟弟與憨厚好哥哥的親密組合。

▲是有多迫不及待想見面啦XD

▲兄弟倆感情非常好，總是黏踢踢。

飼主將影片上傳至臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」並詢問，「這一定是當機了，請問怎麼重開機？」網友看了全都笑翻表示，「重開機鍵長在罐罐身上，波一聲就重開機了」、「ㄎㄧㄤ掉了」、「沒電了，充電就好了」、「安眠藥才能有這功力」、「本日最療癒的啦！好可愛喔」、「跟小叮噹一樣，拉尾巴！」、「昨晚喝太多」、「這批好純啊XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲原本不愛撒嬌的哥哥小虎，受到弟弟影響後，變得很愛塞乃。

▲家裡第3隻喵喵「年糕」個性相較獨來獨往，霸氣十足。

▼影片為網友Ian Chou授權提供

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