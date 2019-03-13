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守在巴費機前3小時！貪吃阿金手掌狂壓　埋頭狂嗑露燦笑

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午餐吃3小時！貪吃金狂壓巴費機。（圖／翻攝自抖音APP用戶「W335088962」）

▲金金對眼前的機器似乎瞭若指掌。（圖／翻攝自抖音APP用戶「W335088962」）

寵物小組／綜合報導

正所謂熟能生巧就是這個意思吧！抖音APP用戶「W335088962」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻黃金獵犬這天趴在一台自動餵食機前，說什麼也不肯離開，原來牠已經明白這台機器如何運作，頻頻用手壓著一旁的感應器，當飼料掉了下來，趕緊埋頭狂嗑，整個像是在吃巴費（Buffet）的概念。

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黃姓網友在臉書公開社團轉貼這段視頻並註解，「午餐吃了3H，馬上又可以吃晚餐了。」透過畫面中可以看到，阿金趴在地板上，目光緊盯著眼前的自動餵食機；只見牠用右前肢拍了下感應器，眼前就有飼料掉下來，於是金金便一直重複這動作，就彷彿是在吃到飽一樣，最後吃完後還抬起頭露出滿足的表情。

午餐吃3小時！貪吃金狂壓巴費機。（圖／翻攝自抖音APP用戶「W335088962」）

▲只要壓一下感應器，就會有飼料掉下來。（圖／翻攝自抖音APP用戶「W335088962」）

午餐吃3小時！貪吃金狂壓巴費機。（圖／翻攝自抖音APP用戶「W335088962」）

▲汪：好吃好吃～～～！（圖／翻攝自抖音APP用戶「W335088962」）

影片才貼出不到2小時便引發網友熱議，迅速累積了上千個按讚數，也被不少網友分享到各個寵物社團，許多人看完都在底下紛紛留言說，「哈哈哈太可愛了」、「我家感覺會咬爛這台XDD」、「學得很快！」、「整天按這個就好啦」、「源源不絕的供餐」、「整天都在那，不走了吧」、「好可愛，手一直按啦！！」

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關鍵字： 黃金獵犬阿金金毛貪吃抖音

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