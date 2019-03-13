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10歲最萌副駕大雄健康退化　運將爸月花萬元照顧「回春變3歲」

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▲巴哥探窗：哈囉～搭車嗎　爸為了陪牠轉行開小黃！死後要合葬。（圖／網友‎Connie Kao提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲最萌副駕駛「大雄」今年10歲了。（圖／網友‎Connie Kao提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

寵物小組／綜合報導

巴哥犬「大雄」天天陪著運將爸爸徐國慶開小黃，不僅受到許多乘客喜愛，在網路上也有一票粉絲。然而，今年10歲的大雄隨著年紀變大，身體也開始退化，擔心的徐國慶聽從獸醫建議，積極餵食保健食品，雖然每月花費超過萬元，但最近一次的健檢結果讓他覺得一切都很值得，「醫生說，大雄的身體年齡只有3歲！」

徐國慶受訪時表示，大雄10歲了、老了，身體也開始退化，變得不太會跳，也出現白內障的狀況，「後來我都餵牠魚油、保健食品，每個月花1萬多塊照顧牠。」在爸爸用心照顧下，現在大雄的身體很健康，變得敢跳、骨骼也變健康，甚至沒有掉半顆牙齒。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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▲10歲最萌副駕大雄健康退化　運將爸月花萬元照顧「回春變3歲」。（圖／大雄爸爸徐國慶提供）

▲大雄近期照片。（圖／大雄爸爸徐國慶提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

徐國慶驕傲地說，「上次帶牠去動物醫院健康檢查，抽血、照X光什麼的，結果也很好啊！醫生說，牠的身體只有3歲。」這位「最萌副駕」現在仍然天天上工，坐在副駕駛座上，陪著最愛的爸爸到處跑來跑去，也繼續療癒每一位乘客。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲10歲最萌副駕大雄健康退化　運將爸月花萬元照顧「回春變3歲」。（圖／大雄爸爸徐國慶提供）

▲大雄現在仍天天陪爸爸開小黃。（圖／大雄爸爸徐國慶提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

ETtoday寵物雲日前回顧大雄和爸爸的報導，許多人都跳出來分享「我也搭過這台車！」。一名女網友就說，大雄爸爸會先問乘客怕不怕狗，若對方不怕，他才會介紹他的「副駕駛」出場；這名女網友也大讚大雄超乖巧，「真的一路好安靜到沒有牠的存在，而且完全沒味道唷！」這樣的經驗也讓其他網友們羨慕不已，「我也要搭！」、「我要預約、預約！」

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 ►巴哥探窗：哈囉～搭車嗎　爸為了陪牠轉行開小黃！死後要合葬

關鍵字： 巴哥犬副駕駛計程車運將小黃司機

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