台灣石虎悲歌！20天內3起路殺口鼻流血　保育協會：面對人無招架之力

▲對於石虎被貶抑凶猛、具攻擊性的言論及報導，台灣石虎保育協會則無奈回應，「石虎面對人類毫無招架之力」。（圖／翻攝自Facebook／台灣石虎保育協會）



＊以下有血腥照片慎入



寵物小組／綜合報導

高雄市政府10日宣布，即將從重慶迎來2隻貓熊「融融」、「雄雄」進駐壽山動物園，預估門票收入可達10億元新台幣，成功引起了話題。不過現在卻有石虎、黑熊被視為好兇猛動物之一，熊貓則是好可愛說法引起議論；對此，台灣石虎保育協會則無奈回應，「石虎面對人類毫無招架之力」。

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石虎、黑熊被視為好兇猛動物之一，熊貓則是好可愛說法引起議論。台灣黑熊保育協會駁斥，這樣的想法完全欠缺科學正確性，也是錯誤的資訊，更別說不具任何教育意涵。協會更在臉書逗趣的PO出有不少鐵粉的南安小熊妹照片說明，沒事牠們不會笨到隨意攻擊人，有網友則留言，「還是想抱著牠睡」。

▲2019第2起路殺案件，石虎睜眼離世。（圖／Facebook／貓徑地圖王小明授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



台灣石虎保育協會13日在臉書粉專PO出一張石虎黑白照，並以石虎為第一人稱發聲，表示自己雖是凶猛的淺山之王，但面對人類卻毫無招架之力，更強調「我不會亂咬人」；文末標記，「石虎數量估計只有兩千隻的四分之一」、「只有聽過人吃石虎沒聽過石虎咬人」。

台灣石虎保育協會專員陳祺忠曾受訪表示，「石虎當然是不會咬人，牠會避開人類活動頻繁的地方，牠會咬老鼠、牠也會咬雞，都是比較小型的哺乳類動物。對於石虎、黑熊等屬於兇猛且具攻擊性的動物的言論一出，立刻引發網友暴怒，就連台北市議員「呱吉」邱威傑也在臉書批評。

▲2019年第3起石虎遭到路殺案件。（圖／網友彭國恭授權提供）



▲2019年1月16日南投集集小石虎遭路殺。（圖／網友曾先生授權提供）



▲台北市議員「呱吉」邱威傑也在臉書批評。



彭姓書記官2個月前行經台13線銅鑼鄉路段，赫然發現一隻倒地石虎，口鼻流血明顯死亡，初步研判是遭到「路殺」，這也是20天內的第3起案件石虎路殺案。他將過世時虎最後身影拍下，同時上傳臉書哀悼，「又陣亡了一隻保育類石虎！」

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