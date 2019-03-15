棄養汪被貨車撞癱...爬行躲墓園發抖哭泣　徐文良心疼抱起：我們回家！

▲台南有隻狗狗遭飼主棄養，甚至被車子撞到癱瘓，徐文良大哥接獲通報後前往救援。（圖／翻攝自Facebook／「徐文良（徐園長護生園）」）



寵物小組／綜合報導

既然養了毛孩子，牠就是我們的家人，是一輩子的責任！台南的居民前陣子發現有隻狗狗獨自躲在墓園的草堆裡，後腿似乎被附近的貨車撞到導致癱瘓，看到食物和水也都不進食。臉書粉專「徐園長護生園」接獲通報後，隨即趕往現場救援，發現這隻癱瘓的狗狗脖子上仍掛著項圈，猜測是遭到前飼主棄養。

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臉書粉專「徐文良（徐園長護生園）」12日PO出一段名為「獨自在墓園哭泣的小黑」的救援影片，畫面中可以看到，遭到棄養的狗狗窩在雜草堆中，連日的大雨導致周圍環境相當潮濕，加上狗狗因癱瘓不變行走，這幾日都和自己的排泄物「浸」在一起。

▲當地居民向徐園長護生園通報。（圖／翻攝自Facebook／「徐文良（徐園長護生園）」）



▲狗狗窩在雜草堆中，連日的大雨導致周圍環境相當潮濕，這幾日都和自己的排泄物「浸」在一起。（圖／翻攝自Facebook／「徐文良（徐園長護生園）」）



狗狗脖子上的項圈代表著牠曾是有人飼養，但不知為何會被棄養。徐文良大哥心寒地將象徵承諾的項圈解開，接著和狗狗說了一聲，「走，我們回家！」下秒便將牠整身抱起，一步一步地從墓園走到柏油路上，最後放進救援鐵籠，帶回至園區安置。

徐文良在臉書發文說，「有一種淚，叫欲哭無淚、有一種疼，叫心疼不已、有一種心，叫死沒良心。可惡的棄養人，浪犬的製造者，一個好好的生命，就從你放手那一天，開始這孩子的惡夢。這裡車速很快，大多是大貨車，你就狠心的把牠遺棄在這裡，原本還四肢健全的牠，上星期五被車撞癱了，為了活命拖著身軀爬行到墓園。不愛了，總是有千百個遺棄的理由，不管你富貴貧賤，狗狗總是能做到對我們不離不棄。」

▲狗狗抬起頭看徐文良大哥的模樣，彷彿是位做錯事的小孩。（圖／翻攝自Facebook／「徐文良（徐園長護生園）」）



▲有網友表示，這隻狗狗一開始四肢健全，個性親人又溫和。（圖／翻攝自Facebook／「徐文良（徐園長護生園）」留言處／網友Lin Xiu Xiu提供）



這段救援影片不到一周就累積14萬次的觀看次數，500多人看完都在底下留言說，「沒責任的枷鎖」、「我好想看看棄養的原飼主嘴臉到底是長怎樣？是什麼心態會想棄養？真不知道心是黑還是紅的」、「我也有看到牠，真的很乖，謝謝徐大哥的救援，辛苦了，小黑加油～」、「每次聽阿良哥說：走！我們回家！都感動到想哭」。

值得一提的是，每週六、日早上11點至下午5點，是徐園長護生園的參觀認養日，歡迎想要認養毛孩子的民眾前往參觀，地址是「台南市將軍區西和里西湖112號」，Google請搜尋「莉丰慧館」。

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