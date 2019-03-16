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小羊「彈簧式尬舞」上下ㄉㄨㄞ！　網友被萌翻狂刷600萬觀看

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▲小羊「彈簧式尬舞」上下ㄉㄨㄞ！　網友被萌翻狂刷600萬觀看。（圖／翻攝自Facebook／Longview Animal Care and Adoption Center）

▲小羊跟著女員工在走廊大秀舞技。（圖／翻攝自Facebook／Longview Animal Care and Adoption Center）

寵物小組／綜合報導

美國德州朗維尤動物收容中心(Longview Animal Care and Adoption Center)日分享一段影片，內容是一隻名叫烏蘇拉(Ursula)的小羊隨著收容中心女員工妮娜(Nina)跳上跳下，雙方互秀舞技，就像在「尬舞」一般，有趣的畫面截至目前供累積超過600萬觀看次數。即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

朗維尤動物收容中心表示，烏蘇拉已經有家了，當天牠只是跟著媽媽來收容中心晃晃，沒想到意外拍下這段爆紅影片。畫面中，妮娜走到走廊上在空中轉了一圈，回頭面對烏蘇拉；烏蘇拉見狀，也不甘示弱地用力一蹬，想彈簧一般ㄉㄨㄞ么么地跳了好幾下，最後雙方並行在走廊跳躍，十分歡樂。

請繼續往下閱讀...

這段影片1日時po上臉書，2個禮拜的時間就累積超過600萬觀看次數、2.1萬讚，以及8.2萬次分享。網友們紛紛留言，「我狂看好幾次，每次都忍不住嘴角上揚」、「這影片真是太珍貴了，顯示出你們對動物的愛」、「好可愛啊！拜託多多分享」、「真是非常不可思議的可愛！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

I wanna dance with somebody, some baa baa baa body who loves me... #yougotserved #takethatworldofdance #dancelacac #maryhadalittlelamb #imalambnotagoat #viralvideos #dirtydancing

Longview Animal Care and Adoption Center 發佈於 2019年2月28日 星期四

關鍵字： 尬舞跳舞收容所

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