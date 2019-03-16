汪汪遭棄死命追車求開門　現在新家有超大草皮牠每天笑

▲Snoop現在每天都好開心。（圖／翻攝自RSPCA）



寵物小組／綜合報導

英國狗狗Snoop被飼主丟在路邊，牠拚命攀車門、追車卻都是失望，如今Snoop找到了永遠的家，牠住在一個漂亮的房子裡，還有超大的花園可以散步，最棒的是有個把牠寵上天的爸爸，現在的燦爛笑容讓人感動不已。

2018年12月Snoop被載到路邊連床丟棄，牠攀著車門、追車，不曉得為什麼出來玩卻回不了家，整個過程被監視器錄下來，網友們心都碎了。Snoop遭遺棄約1小時候被人通報，來到英國皇家防止虐待協會(RSPCA (England & Wales)，願意領養牠的申請如雪片般飛來，還有許多名人包括美國饒舌歌手史努比狗狗(Snoop Dogg)都表達意願。

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▲▼Snoop攀在車門上要主人開門，卻還是被拋下了。（圖／翻攝自RSPCA）



RSPCA表示，或許是因為曾多次被棄養，Snoop有分離焦慮症，新主人必須整天都能陪伴牠，過了將近3個月總算有好消息，新爸爸Laurence可以提供牠所需，最重要的是不離不棄的愛。

Snoop的新家是個大莊園，除了有寬敞的居家空間，室外還有大草皮可以盡情奔跑。Laurence表示，「牠是一隻超棒的狗狗，很快就習慣了這裡的生活，他一到新家就跳上沙發，像是宣示那裡是牠的位子一樣。」除此之外Snoop還喜歡窩在壁爐前，還會自己鑽進臥房的羽絨被，把頭靠在枕頭上。

▲▼現在Snoop可以天天跟新爸爸膩在一起，家門外就是大草皮能盡情奔跑。



Laurence發現，這麼可愛的Snoop也有討厭的事，「牠不喜歡車子，也不喜歡搭車，不知道是不是和曾經發生過的事有關。」不過這些Laurence都會陪伴牠一一克服，讓這隻汪汪得到最棒的關心和愛。