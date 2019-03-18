花東「4天3隻鯨豚擱淺」　懷孕喙鯨「胃裡塞滿塑膠袋..

▲擱淺的喙鯨，但是尚未確認是何種喙鯨。（圖／翻攝自「海洋委員會海洋保育署」，下同。）

寵物小組／綜合報導

近日東海岸頻頻發生擱淺事件，13日到15日才在花蓮發現熱帶斑海豚、喙鯨屍體，16日台東成功又尋獲已經死亡的瑞氏海豚（又稱花紋海豚），其中喙鯨甚至懷有身孕，體內還殘留大量垃圾。目前海洋保育署已經委託中華鯨豚協會展開更深入的檢驗，希望盡快釐清死因。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

海保署表示，根據「歷史擱淺資料庫」的統計數據指出，東海岸近幾年也曾出現類似案例，因此無法推測此現象是否呈現增加趨勢，但是如果參考菲律賓、海南島等鄰近地區的調查，則可以發現春天、東北季風盛行的季節，正是擱淺高峰期。

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▲擱淺死亡的熱帶斑海豚。

中華鯨豚協會楊瑋誠理事長認為，這3起事件之間的關聯性並不大，「因為並沒有明顯同時、同地、同種類集體擱淺，也沒有短時間、同區域、同物種或混合物種擱淺，看不出有明顯漁業、軍事騷擾，或緊急環境污染所造成。」

黑潮海洋文教基金會執行長張卉君則提到，擱淺的喙鯨已經懷孕了，牠接受解剖後，被發現胃裡塞滿許多垃圾，例如塑膠袋、麻布袋，有可能導致消化系統發炎或病變，但是還不確定「誤食人工廢棄物」是不是主要死因，需要等待檢驗結果出爐。

▲台東成功發現擱淺死亡的瑞氏海豚，俗稱花紋海豚。

海保署也提到，海上調查的技術複雜，耗費經費也很龐大，因此擱淺的鯨豚就成為研究主要資料來源，個體作為樣本、標本，也可以呈現出周遭海域的海洋生物族群概況，「民眾如果遇見擱淺個案，請撥118，通知海巡署同仁就近處理，您的通報將是幫助台灣鯨豚研究的重要推手。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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