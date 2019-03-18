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花東「4天3隻鯨豚擱淺」　懷孕喙鯨「胃裡塞滿塑膠袋」

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▲花東「4天3隻鯨豚擱淺」　「懷孕喙鯨」胃裡塞滿塑膠袋（圖／翻攝自「海洋委員會海洋保育署」） 

▲擱淺的喙鯨，但是尚未確認是何種喙鯨。（圖／翻攝自「海洋委員會海洋保育署」，下同。）

寵物小組／綜合報導

近日東海岸頻頻發生擱淺事件，13日到15日才在花蓮發現熱帶斑海豚、喙鯨屍體，16日台東成功又尋獲已經死亡的瑞氏海豚（又稱花紋海豚），其中喙鯨甚至懷有身孕，體內還殘留大量垃圾。目前海洋保育署已經委託中華鯨豚協會展開更深入的檢驗，希望盡快釐清死因。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

海保署表示，根據「歷史擱淺資料庫」的統計數據指出，東海岸近幾年也曾出現類似案例，因此無法推測此現象是否呈現增加趨勢，但是如果參考菲律賓、海南島等鄰近地區的調查，則可以發現春天、東北季風盛行的季節，正是擱淺高峰期。

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▲花東「4天3隻鯨豚擱淺」　「懷孕喙鯨」胃裡塞滿塑膠袋（圖／翻攝自「海洋委員會海洋保育署」）

▲擱淺死亡的熱帶斑海豚。

中華鯨豚協會楊瑋誠理事長認為，這3起事件之間的關聯性並不大，「因為並沒有明顯同時、同地、同種類集體擱淺，也沒有短時間、同區域、同物種或混合物種擱淺，看不出有明顯漁業、軍事騷擾，或緊急環境污染所造成。」

黑潮海洋文教基金會執行長張卉君則提到，擱淺的喙鯨已經懷孕了，牠接受解剖後，被發現胃裡塞滿許多垃圾，例如塑膠袋、麻布袋，有可能導致消化系統發炎或病變，但是還不確定「誤食人工廢棄物」是不是主要死因，需要等待檢驗結果出爐。

▲花東「4天3隻鯨豚擱淺」　「懷孕喙鯨」胃裡塞滿塑膠袋（圖／翻攝自「海洋委員會海洋保育署」）

▲台東成功發現擱淺死亡的瑞氏海豚，俗稱花紋海豚。

海保署也提到，海上調查的技術複雜，耗費經費也很龐大，因此擱淺的鯨豚就成為研究主要資料來源，個體作為樣本、標本，也可以呈現出周遭海域的海洋生物族群概況，「民眾如果遇見擱淺個案，請撥118，通知海巡署同仁就近處理，您的通報將是幫助台灣鯨豚研究的重要推手。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 海洋委員會海洋保育署東海岸鯨豚保育擱淺喙鯨熱帶斑海豚瑞氏海豚花紋海豚

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