瑪爾籠內鬼打牆！「終於找到門」下秒卻讓媽綜藝摔：妳在幹嘛啦

▲呆萌瑪爾忽略敞開的大門，坐在籠內向媽求救。（圖／有點毛毛的／飼主Sally Lo）

寵物小組／綜合報導

「門是開著的，寶貝～」飼主Sally Lo日前將籠子和飯盆交換位置，沒想到家裡的瑪爾濟斯竟然陷入「鬼打牆」的窘境，困在籠子裡怎麼都找不到出口，最後只能坐在角落盯著外面香噴噴的飼料，再轉頭用眼神向媽媽求救，呆萌模樣讓人笑翻。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲小瑪爾被習慣制約，一時間踏不出籠子。（圖／有點毛毛的／飼主Sally Lo）

Sally Lo在臉書社團「有點毛毛的」寫道，「只是把籠子和飯盆換位子，妳就不知道門在哪裡嗎？」影片中，不論媽媽怎麼講，小白狗似乎就是不懂「門是開著的」，只是一直想往平常習慣的出口鑽，完全忽視自己右方的籠門早已大開，還呆呆望著媽媽，讓Sally Lo忍不住開玩笑吐槽，「原來我家的孩子也很笨。」

更可愛的是，一旁家人看不下去，拿了飼料碗引導狗狗認識「門的方向」，這才順利讓牠踏出籠子。沒想到，當大家歡呼小狗踏出籠子時，牠竟然馬上轉頭鑽回籠內，堅持待在同一個位子「遙望飼料」，害大家當場傻眼，「妳在幹嘛啦！」

▲汪汪被飼料吸引出籠後，竟然馬上轉身回籠子裡。（圖／有點毛毛的／飼主Sally Lo）

網友們看了影片後紛紛留言，「笨笨的好口愛」、「笨的好神奇啊」、「牠可能想要room service（客房服務）」、「牠只是習慣以前的位子。」、「真的有笨，但笨得好可愛！」、「這隻一定有混到二哈，哈哈哈」、「二哈附身」、「嗯…有二哈的血統！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）