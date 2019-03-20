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瘋狂彈跳想越獄！混血妹見姐姐「魚形飛躍」　原地定格看傻眼

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寵物小組／綜合報導

「妹子，你還太嫩了～」國外有段逗趣的影片最近在網路上流傳，內容是這天馬麻妮可（Nicole）為了方便做家事，將汪姐妹丹妮莉絲（Khaleesi）和莉亞（Leia）暫時關在圍欄裡，心急的妹妹莉亞急著想出去，瘋狂地在原地跳躍，卻都宣告失敗，結果姐姐丹妮莉絲卻只花了一秒的時間便成功「越獄」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

Instagram用戶「pomskysisters」PO出這段影片並註解，「等待時機準備炫耀。」畫面中可以看到，個子較小的莉亞想要試圖脫困，但不管牠怎麼跳就是跨越不了高高的圍欄；只見姐姐先是淡定地站在妹妹身後觀察，接著悄悄地走到後方，下秒朝著前方跳躍，在空中的模樣彷彿一條魚一般。

混血妹見牠一秒飛躍，定格看傻眼。（圖／翻攝自Instagram用戶「pomskysisters」）

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▲汪妹妹拼了命在原地跳躍，卻頻頻失敗。（圖／翻攝自Instagram用戶「pomskysisters」）

混血妹見牠一秒飛躍，定格看傻眼。（圖／翻攝自Instagram用戶「pomskysisters」）

▲姐姐僅花不到一秒的時間就成功越獄。（圖／翻攝自Instagram用戶「pomskysisters」）

汪妹妹看到姐姐輕輕鬆鬆的「飛越」圍欄後，一動也不動的站在原地，彷彿是看傻了一樣；幾秒鐘過後，牠才回過神來，繼續不死心的在原地跳躍，堅持想要像姐姐一樣跳躍圍欄，但即使影片到了最後，仍沒有看到妹妹成功「越獄」的畫面。

▲姐妹倆是博美和哈士奇的混血狗狗，英文稱為Pomsky。

這則逗趣又可愛的影片日前被臉書粉專轉貼分享，目前已突破上萬次的觀看次數，許多人看完都在底下紛紛按讚留言說，「太好笑了啦」、「試了那麼多次都跳不過」、「汪姐：妳還太嫩呢」、「為妹妹默默感到悲哀」、「妹妹真的是看傻眼耶」、「哈哈哈真可愛」、「長得高就是有優勢」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 狗狗哈士奇博美犬汪姐妹IG

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