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巴哥撐「黃金右腳」嗑零食　高難度吃法網驚呆：蛙人隊來的？

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巴哥低頭嗑零食，高難度吃法網驚呆。（圖／翻攝自抖音APP用戶「64956419」）

▲狗狗為了吃而不擇手段......。（圖／翻攝自抖音APP用戶「64956419」）

寵物小組／綜合報導

這樣的吃法實在是不敢恭維！抖音APP用戶「64956419」有段特別的影片最近在網路上瘋傳，內容是有位飼主這天回到家時，隔著玻璃門看到愛犬埋頭狂嗑放在桌上的零食，而且神奇的是，牠居然只用了一隻腳，就成功爬到高高的桌子上，網友看了直呼，「高難度吃法！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

陳姓網友18日在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出這段視頻，透過畫面中可以看到，男飼主回到家就看到愛犬埋頭吃著放在桌上的零食，而且姿勢還特別奇怪；只見狗狗用右後腿撐著沙發、左腳懸空，前肢扶在桌上，心急地低頭吃著食物，而這奇特的吃法也被站在門外的飼主全部錄下。

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巴哥低頭嗑零食，高難度吃法網驚呆。（圖／翻攝自抖音APP用戶「64956419」）

▲汪：嘿～看我的黃金右腳！（圖／翻攝自抖音APP用戶「64956419」）

影片貼出不到三天，在臉書上就累積了800多個按讚數，許多人看完都在底下留言笑說，「難不成這樣吃比較有味道？」、「用生命在吃飯」、「這功夫了得...」、「工讀生不要鬧了啦」、「這個厲害，有練過」、「汪：飛簷走壁算什麼，我這招才厲害了」、「根本是特技選手」、「高手中的高手」、「為了吃不擇手段～」、「哇塞！蛙人隊來的」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

 

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關鍵字： 狗狗巴哥犬抖音黃金右腳有點毛毛的

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