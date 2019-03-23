雪鐵龍遭竊夫婦淚求小偷　其他東西都拿走…請把狗狗骨灰還我們

▲穆雷16歲時過世後，一直活在主人夫婦的心中。（圖／翻攝自Facebook／Alex Lawrence）

寵物小組／綜合報導

對這對夫妻來說，一切都是身外之物，包括車子、名貴的攝影器材，只有狗狗曾經存在過的證據才是最重要的。英國夫妻艾力克斯（Alex Lawrence）和喬伊最近剛結束他們的10天越南之旅，回到國內時，卻驚愕地從停車場業者得知他們的白色雪鐵龍（CITROEN）遭竊。

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艾力克斯出國前，將自用車停在希斯洛機場附近的停車場，一得知車子失竊的消息，他們心急如焚，卻不是因為車子，或車裡面價值近30萬台幣的攝影器材，而是他們2016年去世的愛犬穆雷（Murray）的骨灰。

▲艾力克斯說，他們會帶著穆雷的骨灰到處旅行。



艾力克斯說，穆雷16歲高齡去世後，他們一直將牠的骨灰放在車廂裡，因為夫妻倆的工作居無定所，90%的時間都在車上度過，希望過世的愛犬能一直陪在他們身邊，才將骨灰一直放在車上，「相機和其他財產都可以換新的、一點都不重要，但穆雷是我們最重要的資產，希望小偷能趕快還給我們。」

目前英國警方已經受理了這起竊車事件，但仍沒有任何頭緒。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲艾力克斯夫婦以車為家，就把愛犬的骨灰一直帶在車上。