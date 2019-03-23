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凌亂桌面自己變乾淨？監視器逮神秘小精靈　他嚇呆不敢相信這畫面

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（圖／翻攝自YouTube／SWNS TV）

▲整理桌面的竟然是一隻小小的老鼠。（圖／翻攝自YouTube／SWNS TV）

寵物小組／綜合報導

看了這段影片，你可能會以為這是有人在開玩笑，但事實就是很多事情是難以解釋的，若非親眼所見，這位72歲的英國老人史蒂芬（Stephen Mckears）也以為這是整人節目。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

史蒂芬家的花園有個小工作室，他常在那裡修東修西，從沒費神把工具收好，但最近他卻發現，明明前一天攤在桌面上的小工具、螺絲釘、電線等等，隔天竟然離奇地回到工具箱裡，問過家人，也都沒人靠近他的工作室，那麼到底是哪來的神祕家庭小精靈？

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（圖／翻攝自YouTube／SWNS TV）

▲史蒂芬展示被收乾淨的工具箱，嘖嘖稱奇。

這離奇狀況持續一個多月後，為了搞清楚到底是怎麼回事，史帝芬裝了一個監視器，鏡頭就對準他亂糟糟的桌面，隔天檢視監視器畫面，他簡直不敢相信，因為那是一隻小老鼠！畫面中可以看到牠不停地撿起散亂在桌面上的物品，跳上跳下把東西收進盒子裡，宛如患有強迫症，花了兩個小時把東西收拾乾淨了才罷休。

對於這驚人發現，史蒂芬說「這是一隻了不起的老鼠！我只看過老鼠搬東西做窩，但沒想到牠會這樣整理東西，直到現在牠還是每天在做這件事，只能說實在太神奇了。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

關鍵字： 英國老鼠工具家庭小精靈

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