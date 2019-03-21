撒嬌柴進醫院秒變臉　「風暴式甩頭」露齒慘叫：別碰我屁股！

▲愛撒嬌的柴柴一進醫院就變臉，不允許醫生摸自己的屁股。（圖／Facebook「三柴1生 Kimmy & Cooper &Mini」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者吳鎮良／採訪報導

看醫生和打針這兩件事，可能是眾多毛孩子揮之不去的惡夢。台中有隻長毛柴犬Mini非常會討摸和撒嬌，個性天不怕地不怕的牠一直有位「天敵」，那就是獸醫生。日前Mini被帶到醫院注射狂犬病疫苗，結果大失控的牠在家人懷裡瘋狂扭動身體、大叫，激動的模樣讓醫生站在一旁不知該如何是好。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主陳家欣18日在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一段影片並說道，「我家狗兒罹患一種叫『看醫生症候群』的症頭，只要見到醫生就會瘋狂扭動身體大叫，叫到連隔壁的店員都跑來看。」畫面中，柴柴Mini被男主人制伏懷裡，情緒才稍微比較穩定，但一看到醫生手上的針筒就怕得想跳開，全身扭捲在一起的模樣彷彿是龍捲風呢！

請繼續往下閱讀...

▲醫師和護理師將Mini壓在地上打針。（圖／Facebook「三柴1生 Kimmy & Cooper &Mini」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

陳家欣笑說，「這是前天帶Mini去注射狂犬病疫苗，一進到醫院就開始發抖了；醫師準備幫牠量體重時，就從診療台上逃跑好幾次。無奈之下只好先抱著牠讓醫師量體溫，Mini見自己被限制行動後，結果就開始瘋狂用獅吼功大叫。」

量完肛溫後，在醫師和護理師的協助之下，將Mini壓在地上打針，雖然Mini一直嗚嗚嗚的哭，但還好醫師打得很快，最後在醫院待了快半個小時才結束。陳家欣也強調，Mini個性假鬼假怪，別看影片中牠叫得那麼悽慘，其他根本不怕痛，而且也不會攻擊人，只是單純不愛看醫生。

▲愛漂亮的Mini不喜歡洗澡，卻喜歡別人誇獎牠漂亮。（圖／Facebook「三柴1生 Kimmy & Cooper &Mini」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲每次回到鄉下，狗狗都是阿嬤在照顧。右邊是Mini的黑柴哥哥。（圖／Facebook「三柴1生 Kimmy & Cooper &Mini」提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

這段逗趣的影片也有分享在Mini的臉書粉絲團「三柴1生 Kimmy & Cooper &Mini」，許多人看完都在底下紛紛留言說，「哈哈哈！聲發制人啊」、「就是那種哭沒眼淚的小屁孩」、「笑到噴淚，瘋狂的露齒警告醫生」、「小屁孩都會一直嗆醫生，卻不會真的咬醫生」、「傲嬌的小屁屁，不準醫生碰我的小屁屁」、「誰說你可以碰我的肛門腺」、「對毛孩來說，獸醫師都是惡魔」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

聲音很大請小心觀看 Mini的狂犬疫苗記 救命呀～來人快護駕呀～～ 有人要虐狗哇～～ 醫師還沒摸到就開始瘋狂大叫 #不喜歡打針的Mini #進到醫院開始瑟瑟發抖 由三柴1生 Kimmy & Cooper &Mini 發佈於 2019年3月17日 星期日

更多精采影音：