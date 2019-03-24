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柴柴盪鞦韆好開心～開飛機耳笑到「顏面失調」　萌翻上千人

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柴柴開飛機耳盪鞦韆，笑到顏面失調。（圖／有點毛毛的／抖音APP用戶「V13590240105」）

▲柴柴坐在主人自製的盪鞦韆裡超開心～（圖／有點毛毛的／抖音APP用戶「V13590240105」）

寵物小組／綜合報導

看到這個笑容真是讓人都快融化了！抖音APP用戶「V13590240105」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻柴犬這天坐在主人手工DIY的盪鞦韆裡，開心到開著飛機耳晃來晃去，而且當牠一被主人摸到頭的時候，更是高興到到「顏面失調」，可愛又療癒的模樣萌翻上千名網友。

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陳姓網友日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出這段視頻，透過畫面中可以看到，柴柴坐在用輪胎做成的簡易版盪鞦韆，一被主人推高高，臉上就瞬間露出笑容；只見牠看到主人的手一靠近要摸摸，笑容更是燦爛到不行，到最後就彷彿是「麻痺」了一樣，笑容始終掛在臉上。

柴柴開飛機耳盪鞦韆，笑到顏面失調。（圖／有點毛毛的／抖音APP用戶「V13590240105」）

▲這笑容太療癒啦！（圖／有點毛毛的／抖音APP用戶「V13590240105」）

柴柴開飛機耳盪鞦韆，笑到顏面失調。（圖／有點毛毛的／抖音APP用戶「V13590240105」）

▲笑到顏面失調了XDD（圖／有點毛毛的／抖音APP用戶「V13590240105」）

這則影片貼出不到三天，就累積一千多個按讚數，許多人看完都在底下紛紛留言說，「哈哈哈太可愛了吧」、「柴柴好開心喔」、「天啊！這笑容很療癒」、「開飛機了哈哈」、「笑得好開心，超可愛」、「好幸福的笑容」；另外也有人表示，「可以教一下要怎麼做嗎？想做一個給家裡的毛孩玩」。

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關鍵字： 柴犬柴柴盪鞦韆飛機耳抖音有點毛毛的

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