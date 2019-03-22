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7種「偽裝大師」現身台北市立動物園　邀民眾一同「測眼力」

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7種「偽裝大師」現身動物園！（圖／台北市立動物園提供）

▲大自然的偽裝大師招數無奇不有，竹節蟲算是箇中高手，會偽裝成樹枝或樹葉。（圖／巨人葉䗛／台北市立動物園提供） 

寵物小組／綜合報導

陸地上的「偽裝大師」是變色龍，住在海裡的是章魚，而昆蟲界的「偽裝大師」是誰呢？竹節蟲可是箇中高手，會偽裝成樹枝或樹葉。台北市立動物園展示了國內外共7種竹節蟲，您有機會一次看到最重的、最扁的、最長的竹節蟲，歡迎到昆蟲館挑戰觀察力，仔細找找看展示箱裡究竟有幾隻竹節蟲。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

昆蟲為了保護自己，演化出各種禦敵策略，例如偽裝、擬態、化學防禦等，要在自然環境中找出隱身其中的昆蟲們，並不容易。走進昆蟲館的生態網室，除了隱身界鼎鼎大名的枯葉蝶外，參觀路線上還有令人驚奇的「偽裝大師」竹節蟲等著您。

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7種「偽裝大師」現身動物園！（圖／台北市立動物園提供）

 ▲偽裝大師在昆蟲館生態網室大集合，雖然牠們就住在展示箱中，但還是有許多人找不到。（圖／六點瘤胸竹節蟲／台北市立動物園提供）

7種「偽裝大師」現身動物園！（圖／台北市立動物園提供）

▲昆蟲為了保護自己，演化出各種禦敵策略，例如偽裝、擬態、化學防禦等。（圖／雌性的扁竹節蟲／台北市立動物園提供）  

原本竹節蟲的展示箱坐落在地面，只有單一觀察面，遊客經過很容易錯過，愛蟲如癡的保育員，花心思設計出適合昆蟲居住並且方便民眾參觀的展示箱，提供不同的觀察角度，非常適合大家一起欣賞竹節蟲的美。

竹節蟲又稱(虫脩)，一般人印象中的竹節蟲體型大多呈枝條狀，其實竹節蟲的外型差異甚大，有些種類身體扁平就像一片葉子；有些體型粗壯全身布滿棘刺；有些則身材苗條如細枝般。偽裝大師在昆蟲館生態網室大集合，雖然牠們就住在展示箱中，但還是有許多人找不到，有時找到最後，才赫然發現原來牠就近在眼前呢！

7種「偽裝大師」現身動物園！（圖／台北市立動物園提供）

▲歡迎到昆蟲館挑戰觀察力，仔細找找看展示箱裡究竟有幾隻竹節蟲。（圖／巨棘竹節蟲／台北市立動物園提供）

夜行性的竹節蟲，白天停留在樹枝上或隱身在落葉堆中，受到驚擾時有的會裝死；有些則會從前胸背板兩側噴出液體驅敵。雖然雌蟲孤雌生殖就可以繁衍後代，但很多種類都具有兩性個體，到昆蟲館觀察竹節蟲，幸運的話就有機會看到牠們正在交配或產卵喔！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

影片取自Youtube@台北市立動物園

關鍵字： 動物園台北竹節蟲偽裝大師

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