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塞馬麻大腿討摸摸...混血貴賓「微笑露白牙」　20秒後失控大爆走

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混血貴賓撒嬌討摸，20秒後大爆走。（圖／飼主Ling Ling Cheng，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲樂樂喜歡討摸摸，卻又不喜歡被摸，相當矛盾。（圖／飼主Ling Ling Cheng，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者吳鎮良／採訪報導

嘴巴說不要，但身體還挺老實的～嘉義有隻可愛的混血貴賓「樂樂」個性活潑親人，但到了陌生環境就會開始害怕，喜歡玩球的牠，天天有消耗不完的體力。日前牠主動走去找馬麻Ling Ling Cheng塞奶撒嬌，結果摸著摸著牠突然微笑露出牙齒，下秒突然大爆走，超奇特的行為也嚇壞飼主。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

Ling Ling Cheng這天看到有網友在寵物社團PO出一段「愛生氣又愛別人摸」的影片，心想別人的狗狗居然跟愛犬一樣，於是也貼出樂樂的影片跟網友分享。畫面中的樂樂將臉塞在馬麻的大腿中間要討摸，可以看到牠舒服到將頭抬得高高，示意要馬麻幫牠抓一下。

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混血貴賓撒嬌討摸，20秒後大爆走。（圖／飼主Ling Ling Cheng，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼漸漸露出牙齒，接著下秒就爆走了！（圖／飼主Ling Ling Cheng，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

混血貴賓撒嬌討摸，20秒後大爆走。（圖／飼主Ling Ling Cheng，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

過程中如果馬麻的手一停止，樂樂就會用頭去頂，要求摸摸不能停！只是差不多20秒過後，樂樂的臉上突然露出一抹詭異的微笑，下秒露出牙齒氣噗噗的大爆走。Ling Ling Cheng表示，「牠只要摸摸都會這樣耶，摸到牠開心就會生氣，自己咬自己。」

樂樂是從收容所認養出來的狗狗，可能以前有被欺負過，現在只要看到大狗都會非常害怕；也因為如此，剛到家的時候，不論白天或晚上都一直發脾氣，所以家人才決定取名為樂樂，希望這毛孩子能一輩子都快快樂樂的生活下去。

混血貴賓撒嬌討摸，20秒後大爆走。（圖／飼主Ling Ling Cheng，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲樂樂是從收容所認養出來的。（圖／飼主Ling Ling Cheng，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

混血貴賓撒嬌討摸，20秒後大爆走。（圖／飼主Ling Ling Cheng，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲愛黏爸拔的樂樂。（圖／飼主Ling Ling Cheng，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

Ling Ling Cheng說，「樂樂不喜歡聽到相機喀擦的聲音，只要聽到就會像影片中那樣生氣，也不喜歡女生跟牠握手，只要女性跟牠說握手，也會大生氣，可能是以前在收容所的陰影吧！牠喜歡人家稱讚，只因為第一天被防治所抓來時，被我媽說好醜唷，自從那天開始牠超級不親我媽的。」值得一提的是，樂樂最愛黏著阿公一起去修車，現在的牠自由又快樂，沒事就跑到自家的田裡找雞玩耍。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

＊領養代替購買，養了是一輩子的事，請不要棄養自己的家人

混血貴賓撒嬌討摸，20秒後大爆走。（圖／飼主Ling Ling Cheng，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲樂樂唯一的好朋友：雞（圖／飼主Ling Ling Cheng，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

更多精采影音：

關鍵字： 狗狗汪星人混血貴賓討摸爆走

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