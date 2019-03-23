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香港夫妻來台照顧流浪貓狗　每天和時間賽跑就為幫牠們找到家

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▲香港夫妻來台照顧流浪貓狗　每天和時間賽跑就為幫牠們找到家。（圖／新北市動保處提供）

▲蒙小芬與鄧應昌在狗狗身上投注相當多心力。（圖／新北市動保處提供，下同）

寵物小組／綜合報導

淡水動物之家內總有一群來自各行各業的志工為了毛寶貝默默付出，香港籍夫妻蒙小芬與鄧應昌也在其中。這對富有熱忱的夫妻初來台灣就選擇投身犬貓照護，至今已堅持了2年多。早先他們在其他動物之家服務，最近則因所居淡水，開始固定協助淡水動物之家的犬隻送養，期望透過每一次的努力，為毛寶貝的福祉盡一份心力。

「我主力幫送養，見到有機會送的貓犬，就拼命在臉書上架，整個過程，就要跟幼犬長大賽跑，必須在牠成長之前把牠送出，錯過幼犬黄金送養期，恐怕就無望了。」蒙小芬表示，在開始擔任動物之家志工後，生活變得更加忙碌，因為幼犬是最容易被認養的階段，透過精心的梳理及清洗打扮，增加牠們的認養機會，在這2年多的志工生涯，也成功送養了許多毛寶貝。

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蒙小芬回憶，他們最初送養的是一隻救援成功的貴賓狗，小貴賓一開始毛髮凌亂，但在精心照護下讓牠脫胎換骨，調養半年後便找到了屬於牠溫暖的家。

▲香港夫妻來台照顧流浪貓狗　每天和時間賽跑就為幫牠們找到家。（圖／新北市動保處提供）

▲透過多陪伴，讓狗狗習慣親近人群。（圖／新北市動保處提供）

淡水動物之家鄰近海邊，清靜幽美，適合民眾攜家帶眷在閒暇時間到動物之家做志工，陪伴狗狗們玩球、散步。此項活動不只增加狗狗與人接觸的時間、教育民眾如何愛護動物，使狗兒能適應與人類相處以利社會化，除了增加狗狗的親人性與自信心，同時也為家人上了一場生命教育課程、提升自我視野，學習與關懷這一群活蹦亂跳的毛寶貝們。

動保處表示，新北市動物之家都有個別的在地特色，同時結合附近的自然景觀，讓志工服務成為具意義及心情療癒活動，給毛寶貝好的生活環境，也適合闔家共遊。非常歡迎大家前往動物之家參訪及認養，近距離接觸毛寶貝了解牠們，進而愛牠們、保護牠們，給牠們一個溫暖的家。

▲香港夫妻來台照顧流浪貓狗　每天和時間賽跑就為幫牠們找到家。（圖／新北市動保處提供）

▲蒙小芬與鄧應昌來到淡水動物之家一起做志工。（圖／新北市動保處提供）

關鍵字： 新北市動保處送養香港志工淡水動物之家

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