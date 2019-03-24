罐罐被偷吃！受害喵怒瞪質問　兇手嚇到「舉手投降」

▲喵：大哥…有話好說別衝動。（影／網友陳竑廷授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

喵哥哥「小怪物」和弟弟「咕嚕」平時感情要好，但碰上食物就翻臉不認人，這天小怪物跑去偷吃咕嚕的罐罐，當場被逮個正著，喵哥氣噗噗地上前「理論」，還不爽到動手打人，而兇手則一臉害怕地「舉手投降」，爸爸無奈表示，「天天上演不累嗎？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





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▲兇手小怪物一臉害怕地看著受害者咕嚕。

影片中，咕嚕知道小怪物又跑去吃自己的零食後，就激動的把對方逼去牆角「質問」，雙方還上演武打戲碼，不過兇手看受害者如此氣憤，就趕緊舉起手來投降，彷彿是想安撫對方情緒。爸爸苦笑地說，「已經飼料吃到飽，怎麼還每天上演全武行，我也是醉了。」

▲平時兄弟感情很好，只有碰到美食才會翻臉不認人。

兄弟上演全武行的影片上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」吸引許多網友按讚留言，「牠吃太多了，攻擊有點遲鈍」、「罐罐見真情啊！」、「表情好委屈哈哈哈」、「站著那隻看起來超怕哈哈」、「虎斑貓的表情跟白貓的黑尾巴形成好笑的對比」、「臉太萌了吧！」、「我吃一口而已 大概這麼大口」、「看來是不小口 氣成這樣。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲咕嚕：哥哥的身上好好躺喔！

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