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柴吃沒兩口「破解」慢食碗　網笑：發明的人情何以堪

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汪：在我眼裡慢食碗不算什麼？（影／臉書粉絲專頁「我在地球臥底的日子 - 黑柴Seymo」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

生命會自己找到出口！柴犬Seymo平常吃飯都狼吞虎嚥，家人為了改善情況，特地跑去買慢食碗，不料「上有政策下有對策」，懂得變通的Seymo也不是省油的燈，吃沒兩口就找到「破解密技」，不到三兩下就把慢食碗推翻，網友看完後笑說，「這是…漏食玩具吧！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲柴成功破解慢食碗 。（圖／網友Shiba Seymo授權提供）

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▲輕輕鬆鬆搞定慢食碗。

爸爸笑說，「Seymo小時候吃東西跟吸塵器一樣，時常胃脹氣跟嗆到，所以改用慢食碗改善，想不到吃貨自會找到出路。」影片中可以看到，喜歡大口吃飯的Seymo面對慢食碗顯得有些不習慣，於是不耐煩地用鼻子推碗，卻意外發現破解方法，第二次便從底部將碗推翻，成功破關後，牠還先慢慢挑選肉肉，其餘的就旋風掃過。

 ▲柴成功破解慢食碗 。（圖／網友Shiba Seymo授權提供）

這根本是拍電影吧！

影片上傳到臉書社團「柴犬司令部」許多網友被柴柴的小聰明給笑歪，紛紛在底下留言表示，「好聰明～這樣吃比較快啦！」、「有吃的智商瞬間提高！」、「大哥就是要豪爽的感覺～」、「吃到不耐煩了」、「聰明的孩子，前途無可限量…瓦斯桶身材逐漸GET」、「什麼這是慢食碗？漏食碗吧！」、「我不爭氣的笑了」、「懂得變通。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲柴成功破解慢食碗 。（圖／網友Shiba Seymo授權提供）

▲柴：嘿嘿～我很帥吧！

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關鍵字： 柴犬吃貨破解慢食碗

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