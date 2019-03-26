布偶金毛貪玩遭鎖門外　無辜小眼+萌掌狂抓：拜偷開門..

▲小阿金因為貪玩被鎖在門外，站在門口求主人開門。（圖／翻攝自Instagram用戶「babybellatrixx」）



寵物小組／綜合報導

看到以下這個例子，提醒了我們一定要有時間觀念。國外有隻黃金獵犬貝拉（Bella）外型超像布偶，非常可愛，只是這天在門口玩耍時，因為貪玩了2分鐘而被鎖在門外，當牠回過神來才發現事情大條了！緊張的站在門口用前肢狂抓玻璃門，無辜的眼神讓網友們看了紛紛替牠求情，「開門吧！」

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Instagram用戶「babybellatrixx」在25日PO出這段影片並註解，「在外面多待了2分鐘後，我想念家人了！」畫面中，貪玩的小阿金貝拉驚覺自己被鎖在門外，緊張地狂求主人開門；只見牠用後腿撐起全身，前肢不停抓著玻璃，露出一臉無辜的表情，嘴裡也彷彿想說些什麼話，讓人看了好心疼。

在 Instagram 查看這則貼文 Bella Wright（@babybellatrixx）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 20 日 下午 5:22 張貼

▲還是家裡最溫暖了～

這段視頻日前被網友轉貼到各個寵物社團，目前已累積12萬次的觀看次數，許多人看完都在底下留言說，「這也太可愛了吧！」、「汪：敗偷敗偷開開門～」、「我捨不得，來阿姨家XDD」、「人小小一隻腳長卻那麼大，有種反差萌」、「這主人也太嚴格了吧」、「貪玩就是小孩的權力阿」。

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在 Instagram 查看這則貼文 Bella Wright（@babybellatrixx）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 24 日 下午 1:31 張貼

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