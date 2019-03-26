ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

布偶金毛貪玩遭鎖門外　無辜小眼+萌掌狂抓：拜偷開門～

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

貪玩金遭鎖門外，萌掌狂抓求開門。（圖／翻攝自Instagram用戶「babybellatrixx」）

▲小阿金因為貪玩被鎖在門外，站在門口求主人開門。（圖／翻攝自Instagram用戶「babybellatrixx」）

寵物小組／綜合報導

看到以下這個例子，提醒了我們一定要有時間觀念。國外有隻黃金獵犬貝拉（Bella）外型超像布偶，非常可愛，只是這天在門口玩耍時，因為貪玩了2分鐘而被鎖在門外，當牠回過神來才發現事情大條了！緊張的站在門口用前肢狂抓玻璃門，無辜的眼神讓網友們看了紛紛替牠求情，「開門吧！」

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

Instagram用戶「babybellatrixx」在25日PO出這段影片並註解，「在外面多待了2分鐘後，我想念家人了！」畫面中，貪玩的小阿金貝拉驚覺自己被鎖在門外，緊張地狂求主人開門；只見牠用後腿撐起全身，前肢不停抓著玻璃，露出一臉無辜的表情，嘴裡也彷彿想說些什麼話，讓人看了好心疼。

▲還是家裡最溫暖了～ 

這段視頻日前被網友轉貼到各個寵物社團，目前已累積12萬次的觀看次數，許多人看完都在底下留言說，「這也太可愛了吧！」、「汪：敗偷敗偷開開門～」、「我捨不得，來阿姨家XDD」、「人小小一隻腳長卻那麼大，有種反差萌」、「這主人也太嚴格了吧」、「貪玩就是小孩的權力阿」。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

更多精采影音：

關鍵字： 黃金獵犬阿金金毛美國貪玩

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

沾到便便不敢說...老貓行動不便「坐砂盆旁低頭」：..

適應力太強被邊緣！大貓害怕竄逃　小賓士落寞：你們去..

宮廟師父「再養運勢差」！公婆秒送走4隻臘腸　她曝迷..

「灰狗」受困冰凍水壩！3工人抱起開車直奔獸醫　專家..

北市中山區2貓遭潑高溫液體！全身燒燙傷離世　兇手沒..

阿公顧7天卯起來傳60張「狗孫寫真」　家人手機震爛..

她把這坨只剩爛毛的生物撈回家　4個月後…奇蹟變身絕..

100km狂風吹顫肉冠！禪師「國道渡雞」救命　運將..

獨／雲豹現蹤！阿塱壹「荒野戰士」攔下盜獵者　他飆車..

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹森林　台東居民：擔..

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛..

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學..

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭..

開監視驚見屁汪偷看電視！　網笑翻：小朋友坐太近了啦

中途小幫手「內建」逗喵棒 奶貓超愛！撲空跺腳狂抓

《倉鼠人》帶鼠鳥去海邊旅行！聽說鼠會打洞？

請體諒牠！失聰狗爬牆被丟石頭　飼主：Micki曾在..

寵物訓練師-如何讓貓咪乖乖的清耳朵？

壽山動物園白老虎「皮包骨」　 園方：吃不胖、角度問..

全國動物醫院-毛孩照超音波時該注意什麼？

淨灘發現2隻海龜「陳屍垃圾堆」　志工難過大罵：又看..

溪邊釣到大魚！　下秒巨鱷「衝出水面」追上岸搶食5秒..

朕會駕崩啊啊啊！貓哥被迫洗頭「舉手抱天」　崩潰臉笑..

急著下車解放　他回頭上驚見「副駕多一隻」趕緊掏食物

布偶金毛貪玩遭鎖門外　無辜小眼+萌掌狂抓：拜偷開門..

2狗狗被綁雪地等死！主人不給進屋　凍瘡宛如深海閻王

老媽抱毛孩無視親生兒　「牠的眼神」逗笑網：看下人無..

戲精汪愛兜風卻「上錯車」　眼睛秒變紅泛淚：別走啊！

二哈附身！柴盯飼料伸手硬勾　旁亮點網笑出來：大近視

電話響了！「2號黑狗牌」從一樓「拉警報」嗚叫：快來..

櫸木樹根長出罕見靈芝　酷似「台灣黑熊」民眾嘖嘖稱奇

浙江大麥嶼港當對接港口？　林明溱也賣出10億元南投..

「晚30分鐘」友攜現金先出關未同行　海關判違規「5..

許茹芸4月攻蛋嘉賓是他！「A咖綜藝天王」助陣..她..

中正、宜昌國小參加日本木笛大賽　徐榛蔚授旗預祝旗開..

阿里山花季賞櫻講座　與櫻花的深入交談30日開講

腹腔鏡卵巢瘤切除手術　成功搶救懷孕14週母子

4個月前才同台…孟耿如親弟「幫撥頭髮」暖舉曝光

轉帳500元以下每天一次免手續費　下週一上路

清明連假出遊注意！港澳爆麻疹群聚「兩族群」快打疫苗

寵物動物熱門新聞

英雄狗不顧逃生　衝回火場救小貓

誰要跟我回家？小黑秒認定陳志強

母鯊向潛水員求助　離開前回頭道..

房間電線走火　9汪嗆死媽慟發文

柴犬被呼巴掌、抓頸摔地　網怒了

洗到流鼻涕！泡麵貴賓變成蒲公英

鏟屎官架攝影機揭秘貓咪半夜活動

大妹妹15歲　爺爺貓當她自己小..

美喵必殺3姿勢撩奴才　5千人笑..

怕生狗知道自己被領養　開心狂奔

粉絲寄娃給汪　媽喜拆卡片秒傻眼

大肚狗趴路邊喘　送醫抽7KG腹..

貓咪受困電線桿　他好心救貓被停..

浪浪上車取暖　他收編養成胖芭比

讀者迴響

熱門新聞

英雄狗不顧逃生　衝回火場救小貓

誰要跟我回家？小黑秒認定陳志強

母鯊向潛水員求助　離開前回頭道..

房間電線走火　9汪嗆死媽慟發文

柴犬被呼巴掌、抓頸摔地　網怒了

洗到流鼻涕！泡麵貴賓變成蒲公英

鏟屎官架攝影機揭秘貓咪半夜活動

大妹妹15歲　爺爺貓當她自己小..

美喵必殺3姿勢撩奴才　5千人笑..

怕生狗知道自己被領養　開心狂奔

粉絲寄娃給汪　媽喜拆卡片秒傻眼

大肚狗趴路邊喘　送醫抽7KG腹..

貓咪受困電線桿　他好心救貓被停..

浪浪上車取暖　他收編養成胖芭比

送養喵憂被欺負　結局他哭笑不得

最新影片

更多

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛犬跟著一起跳！

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學壞的？

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

開監視驚見屁汪偷看電視！　網笑翻：小朋友坐太近了啦

中途小幫手「內建」逗喵棒 奶貓超愛！撲空跺腳狂抓

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面