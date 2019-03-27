ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

歡慶兒童節！　台北市立動物園推優惠「1大1小免費參觀」

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲歡慶兒童節！　台北市立動物園推優惠「1大1小免費參觀」。（圖／台北市立動物園提供）

▲斑哥羚羊。（圖／台北市立動物園提供）

寵物小組／綜合報導

兒童節快到了！台北市立動物園將在連續假期推出門票優惠措施，全台12歲以下兒童在3月30日（六）及4月4日（四）兒童節當天，只要出示身分證明或台北市教育局「2019兒童月-我的行動教室」摺頁，就能和一名陪同家長一起免費入園。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲歡慶兒童節！　台北市立動物園推優惠「1大1小免費參觀」。（圖／台北市立動物園提供）

請繼續往下閱讀...

▲亞達伯拉象龜寶寶的性別是由什麼因素決定的呢？（圖／台北市立動物園提供）

台北市立動物園表示，為了鼓勵親子家庭多到戶外走動，減少宅在家中滑手機、打電動或是看電視的時間，園方循例推出門票優惠措施。今年3月30日（六）及4月4日（四）兒童節當天，全國凡是12歲（含）以下的兒童，持台北市政府教育局所發送的「2019兒童月-我的行動教室」摺頁，或出示數位學生證（身份證明文件等），到台北市立動物園參觀，除了兒童本身免門票之外，還能享有一位陪同家長免費入園的優惠。

▲歡慶兒童節！　台北市立動物園推優惠「1大1小免費參觀」。（圖／台北市立動物園提供）

▲箭毒蛙身上的毒液來源是何種因素？答案等著小朋友們親自去尋找喔！（圖／台北市立動物園提供）

此外，動物園將於4月1日（一）起至5月1日（三）止，推出「ZooBaby Online」闖關活動。只要以智慧型手機等行動載具掃瞄「ZooBaby Online闖關活動」的QRcode，並透過數位互動遊戲，來認識斑哥羚羊、蘭嶼豬、箭毒蛙、亞達伯拉象龜等動物寶寶，完成線上闖關活動後，就可以前往台北市立動物園遊客服務中心，兌換動物寶貝腳丫拓印收藏夾，還有機會抽中限量動物寶貝小禮包喔！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲歡慶兒童節！　台北市立動物園推優惠「1大1小免費參觀」。（圖／台北市立動物園提供）

▲台北市立動物園推出線上闖關活動。（圖／台北市立動物園提供，點圖可放大）

關鍵字： 台北市立動物園動物園兒童節免費入園

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

開飯囉！Dior進去拿「大碗盆」　主人笑噴：確定吃得完嗎？XD

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

睡一半「碰！」電視秒變蜘蛛網　兇手跩臉讓她爆氣：真..

高加索每天守房門「癡等媽睡覺」　她忙到半夜看這畫面..

家有4比特3惡霸！　女飼主po照證明：牠們是標準「..

貓媽認真蹲廁所「胸前掛2隻小喪屍」　牠眼神死：等下..

高加索學母貓「整窩奶貓舔一輪」　媽氣炸：每隻都變落..

黑狗「自己搭霸王車」宜蘭→台北！　見到主人開心翻肚..

28歲「貓瑞阿金」初二半夜離世　粉絲祝福洗版：一定..

天才老媽自製「貓咪口罩」幫剪指甲　網全跪了：快申請..

花4年打造「貓迪士尼樂園房」網跪了！　他淡淡一句：..

洛威拿坐攤子前「老闆娘一直笑」　網眼尖一看秒懂：哩..

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛..

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學..

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭..

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒..

開監視驚見屁汪偷看電視！　網笑翻：小朋友坐太近了啦

中途小幫手「內建」逗喵棒 奶貓超愛！撲空跺腳狂抓

《倉鼠人》帶鼠鳥去海邊旅行！聽說鼠會打洞？

請體諒牠！失聰狗爬牆被丟石頭　飼主：Micki曾在..

寵物訓練師-如何讓貓咪乖乖的清耳朵？

壽山動物園白老虎「皮包骨」　 園方：吃不胖、角度問..

拿出零食！召喚8隻萌汪「眼神逼視」...但怎麼有一..

滿777抽超澎派餐券！　寒舍、十二廚、胡同「吃到飽..

校車來了！柴柴興奮撲門求學去　網懷疑：是不是談戀愛..

地獄版《Honey》超驚恐！奴才開口唱一字　慵懶萌..

歡慶兒童節！　台北市立動物園推優惠「1大1小免費參..

長耳毛雪地松鼠賣到爆　新疆夫婦霸氣購入20畝果園

郵差叔叔來了！歐告秒衝出迎接「又親又抱」畫面超有愛

天天發生零食慘案！目睹賊貓墊紙箱　開櫃翻找：咦？我..

女主人喝鮮蚵湯　「背後靈」伸鹹豬手狂拍肩：欸欸我也..

影／飼主搬家留2狗「餓死」　黑狗啃同伴屍體止飢瘦成..

蔡政府裁罰凌友詩　國台辦：民進黨的作為暴露台獨本質

拔菜總部台中監獄「賞花」　抗議阿扁影響選情要求「關..

邁阿密女網／謝淑薇女單8強　世界排名再升逼近生涯最..

旅客竟直接爬上寺院屋頂！日本景點傳出「禁大型觀光團..

拿出零食！召喚8隻萌汪「眼神逼視」...但怎麼有一..

清明祭祖！這4種人易遭「靈體入侵」　香蕉3種水果不..

Apple Card不是第一張！蘋果早在1986年..

長腿黑絲女荷官吸客！　台中主題餐廳藏德州撲克賭場

滿777抽超澎派餐券！　寒舍、十二廚、胡同「吃到飽..

路邊小鳥別亂餵！丟2塊麵包餵海鷗遭控「亂丟垃圾」　..

寵物動物熱門新聞

受虐汪走不出陰影　飼料必留一半

拍肩膀3下召喚萌獸　70萬人跪..

二哈轟炸閨房　男主崩潰魔性大笑

狗孫沒來！阿公一早來接還煮早餐

牧羊犬趴圍牆嚇壞路人　飼主曝洋..

美喵必殺3姿勢撩奴才　5千人笑..

大妹妹15歲　爺爺貓當她自己小..

飼主搬家2狗餓死　啃同伴屍體止..

英雄狗不顧逃生　衝回火場救小貓

媽抱毛孩無視兒　「牠的眼神」逗..

幫你開罐罐！店員抱膝蹲地陪牠吃

溪邊釣到大魚！下秒巨鱷衝出水面..

以為是柴犬？牠一轉身原來是....

她把愛犬變北極熊　遭網批：假愛..

讀者迴響

熱門新聞

受虐汪走不出陰影　飼料必留一半

拍肩膀3下召喚萌獸　70萬人跪..

二哈轟炸閨房　男主崩潰魔性大笑

狗孫沒來！阿公一早來接還煮早餐

牧羊犬趴圍牆嚇壞路人　飼主曝洋..

美喵必殺3姿勢撩奴才　5千人笑..

大妹妹15歲　爺爺貓當她自己小..

飼主搬家2狗餓死　啃同伴屍體止..

英雄狗不顧逃生　衝回火場救小貓

媽抱毛孩無視兒　「牠的眼神」逗..

幫你開罐罐！店員抱膝蹲地陪牠吃

溪邊釣到大魚！下秒巨鱷衝出水面..

以為是柴犬？牠一轉身原來是....

她把愛犬變北極熊　遭網批：假愛..

2汪被綁雪地等死　凍瘡如深海閻..

最新影片

更多

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛犬跟著一起跳！

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學壞的？

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒紅：別走啦

開監視驚見屁汪偷看電視！　網笑翻：小朋友坐太近了啦

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面