歡慶兒童節！　台北市立動物園推優惠「1大1小免費參觀」

▲斑哥羚羊。（圖／台北市立動物園提供）

寵物小組／綜合報導

兒童節快到了！台北市立動物園將在連續假期推出門票優惠措施，全台12歲以下兒童在3月30日（六）及4月4日（四）兒童節當天，只要出示身分證明或台北市教育局「2019兒童月-我的行動教室」摺頁，就能和一名陪同家長一起免費入園。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲亞達伯拉象龜寶寶的性別是由什麼因素決定的呢？（圖／台北市立動物園提供）

台北市立動物園表示，為了鼓勵親子家庭多到戶外走動，減少宅在家中滑手機、打電動或是看電視的時間，園方循例推出門票優惠措施。今年3月30日（六）及4月4日（四）兒童節當天，全國凡是12歲（含）以下的兒童，持台北市政府教育局所發送的「2019兒童月-我的行動教室」摺頁，或出示數位學生證（身份證明文件等），到台北市立動物園參觀，除了兒童本身免門票之外，還能享有一位陪同家長免費入園的優惠。

▲箭毒蛙身上的毒液來源是何種因素？答案等著小朋友們親自去尋找喔！（圖／台北市立動物園提供）

此外，動物園將於4月1日（一）起至5月1日（三）止，推出「ZooBaby Online」闖關活動。只要以智慧型手機等行動載具掃瞄「ZooBaby Online闖關活動」的QRcode，並透過數位互動遊戲，來認識斑哥羚羊、蘭嶼豬、箭毒蛙、亞達伯拉象龜等動物寶寶，完成線上闖關活動後，就可以前往台北市立動物園遊客服務中心，兌換動物寶貝腳丫拓印收藏夾，還有機會抽中限量動物寶貝小禮包喔！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲台北市立動物園推出線上闖關活動。（圖／台北市立動物園提供，點圖可放大）