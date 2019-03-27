地獄版《Honey》超驚恐！奴才開口唱一字　慵懶萌貓眼神超殺

▲喵星人在家呈現大字型的躺著。（圖／翻攝自抖音APP用戶「1498599004」）

記者吳鎮良／綜合報導

王心凌的經典歌曲《Honey》至今仍在KTV裡熱門點播，愉快的節奏和俏皮的歌詞，讓人聽了心情都好了起來，但這首歌似乎並非人人都唱得出那甜蜜味道。中國有名飼主這天看到愛貓大字型躺在地板上，接著開口唱了《Honey》，沒想到才唱出一個字，原本躺著的貓咪立刻低頭怒瞪！

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抖音APP用戶「1498599004」有段影片最近在網路上瘋傳，畫面中，當主人看到貓咪躺在地上一動也不動，隨口唱了王心凌的《Honey》，不過才唱到歌詞中的「Honey」時，躺平的喵星人居然有了反應！只見牠從仰頭變成低頭，而原本的汪汪大眼也變得格外兇狠。

▲▼喵：是誰把我女神的歌唱成這樣！（圖／翻攝自抖音APP用戶「1498599004」）



飼主見狀後似乎仍不以為意，繼續開心地唱下去，可以聽到他唱「你把愛放進我的心裡......」仔細一聽，雖然僅僅9個字但音準卻似乎是「北宜高速高路」，也難怪躺平的喵星人聽了會露出如此超殺的眼神，而且直到影片的最後，牠的眼神依舊都是如此銳利。

這段有趣的視頻除了在抖音上竄紅，也被網友轉貼到寵物社團，不到一天就累積2千多個按讚數，許多人看完都在底下紛紛留言說，「怎麼可以睡成這樣」、「哈哈哈躺成這樣是喝醉了嗎」、「喵：讓我來看看誰唱成這樣 」、「一開始還以為是命案現場」、「唱成這樣真的是絕了！」、「這真的蠻可怕的」。

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