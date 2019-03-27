抱怨兒子交不到女友...牠無奈「度估聽訓」　網一看髮型：懂了！

▲飼主抱怨自家狗兒子交不到女友，網友一致認為是髮型害的。（圖／翻攝自抖音APP用戶「Hey.Yeah.Oh.Ha.」）



記者吳鎮良／綜合報導

超人氣的「花椰菜頭」可不是每個人都駕馭的了！抖音APP用戶「Hey.Yeah.Oh.Ha.」有段影片最近這網路上瘋傳，內容是有隻貴賓狗因為年紀不小了，卻還交不到女友而被爸拔碎碎唸，一臉無奈的牠聽到頻頻度估（愛睏），不過當網友看到牠的髮型後，全都紛紛直呼，「懂了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

林姓網友20日在臉出寵物社團轉貼這段視頻，透過畫面中可以聽到，飼主對著狗狗說道，「真的不是我說你，你說你都多大了，到現在連個兒媳婦都拎不回來，你看咱家隔壁王叔叔拎的那小太姨......你能不能長點心阿！」

請繼續往下閱讀...

▲狗狗聽到快睡著。（圖／翻攝自抖音APP用戶「Hey.Yeah.Oh.Ha.」）



在爸拔訓話的過程中，狗狗全程安靜不發一語，只是可能是被唸很多次了，聽到眼睛已經快閉上了；只見剛做完美容的牠，全身的毛都剪得相當乾淨，看起來非常清爽，但是看到頭部時，居然是頂著一顆前衛又獨特的花椰菜頭，讓人不禁懷疑這樣真的找得到對象嗎？

影片貼出後引發網友熱議，似乎每個人都認為狗狗交不到女友是髮型的問題，紛紛留言說，「歐巴桑的髮型...」、「可憐的寶貝」、「髮型很重要阿！」、「這是什麼大媽的髮型啦！」、「汪：我為什麼找不著對象你心裡沒數嗎？看你給我整的這髮型」、「我家這隻以前剪過，整個很像小夫的媽...」、「這髮型顯老」、「會不會憂鬱症阿」、「包租婆？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

更多精采影音：