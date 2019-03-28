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主人遠行巴哥分離焦慮到不吃不睡　幸好「假人」救了牠

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（圖／翻攝自Facebook／Vintage Pet Rescue）

▲十幾歲的老狗Shorty非常喜歡牠的主人。（圖／翻攝自Facebook／Vintage Pet Rescue）

寵物小組／綜合報導

Shorty是一隻高齡十多歲的巴哥犬，牠的主人Marc和Kristen並不知道牠確切幾歲，因為牠是Marc在收容所工作時，一見鍾情帶回家收養的救援狗，而Shorty就這樣在他們家待了十幾年。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

Marc和Kristen說，Shorty曾跟著他們公路旅行，創造許多美好的回憶，但他們現在實在是不能再帶愛犬出門了，因為Shorty已經老了，他們不希望牠因為出遠門而生病，只好在每次旅行時託付給親友。

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（圖／翻攝自Facebook／Vintage Pet Rescue）

▲Shorty靠著假人，紓解對主人的思念。

Shorty有嚴重的分離焦慮，只要主人不在身邊牠就不斷哭泣和吠叫，很難平靜下來，直到有天Kristen的媽媽想到一個好辦法，她買了一個假人模型回家，換上Marc和Kristen的衣服，為了逼真起見，還替假人做了紋身。Marc和Kristen覺得媽媽很瘋狂，這不可能有用的，但誰知道呢？真的有用！

某次Marc出遠門，Shorty竟然就靠在假人身上睡著了，更神奇的是，家裡其他隻狗狗也有樣學樣，跟著把假人當主人的替代品，現在主人終於又能放心出遠門了，因為假人會代替他們，安撫狗狗焦慮的心。 （即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

（圖／翻攝自Facebook／Vintage Pet Rescue）

（圖／翻攝自Facebook／Vintage Pet Rescue）

▲穿上主人衣服的假人，離奇的起了安慰作用。

關鍵字： 分離焦慮狗狗巴哥汪星人

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