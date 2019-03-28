關渡公園單月連5起「漂流死禽」　檢驗結果為禽流感陽性

▲動保處接獲通報後馬上前往打撈家禽屍體並進行環境消毒。（圖／台北市動物保護處提供）



記者吳鎮良／台北報導

台北市動物保護處在本月16日至27日間，連續接獲關渡自然公園通報其園區內發現5起漂流死禽案例，動保處接獲通報後馬上前往現場會同環保局完成打撈清運、環境消毒、死禽送驗及銷毀等防疫工作。 5起案件檢驗結果均為H5N2高病原性禽流感陽性，其中3起案件同時於死禽旁發現裝有腐壞內臟及羽毛的垃圾袋，經現場狀況研判應為人為蓄意丟棄，目前循多方途徑追查死禽來源，並對周圍3公里之養禽戶加強監測頻度及力道。

防疫檢驗組連組長表示，本月16及20日2度接獲關渡自然公園通報發現漂流死禽，禽種包含土雞、鵝、夜鷺及尖尾鴨，除尖尾鴨外皆驗出H5N2高病原性禽流感病毒。動保處除當日完成採樣消毒外亦會同各單位追查死禽來源，監控周圍3公里養禽戶家禽健康狀況，採樣結果皆未感染禽流感。

請繼續往下閱讀...

▲動保處於昨(26)日會同警察局、環保局、市場處、區公所及里長至關渡自然公園周邊辦理現場會勘。（圖／台北市動物保護處提供）



動保處說明，不過22日關渡自然公園又於同地點發現3隻死禽(成雞1隻、幼雞2隻)並撈起裝有腐壞內臟及羽毛的垃圾袋，25日同樣地點再次發現死禽2隻（成雞1隻、幼雞1隻）及雞內臟1袋，經前4起案件現場研判應屬人為蓄意丟棄，動保處隨即於昨(26)日聯合警察局、環保局、市場處、區公所及里長至案發地點周圍擴大查緝並針對溝渠上游小規模養禽戶進行採樣監控，今(27)日再於鄰近地點發現1隻雞屍與2袋裝有雞羽毛與內臟之垃圾袋。動保處除嚴厲譴責任意棄置動物屍體的不當行為外，亦將持續追查本批死禽來源場以防止病源擴散。

動保處表示，關渡自然公園內接連發生棄置死禽案件，已危害該處棲息候鳥的安全，也對本市辛苦建立的禽流感防疫網造成威脅。動保處嚴正呼籲，飼養家畜禽如發現異常死亡情形，應立即主動通報所在地動物防疫機關做即時處置，絕對不可任意棄置死禽以避免疫情擴散。業者如任意丟棄死禽，除依環保法規裁處外，未依規定通報家禽異常死亡，動保處將嚴懲不貸，依動物傳染病防治條例第43條規定處最高新臺幣100萬元罰鍰，請養禽業者切勿以身試法。

▲動保處接獲通報後馬上前往打撈家禽屍體並進行環境消毒情形。（圖／台北市動物保護處提供）

相關報導：

關渡公園丟禽流感雞屍 防檢局追「夭壽業者」開罰100萬