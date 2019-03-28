「魔性小手」太舒服！柯基貴婦姿頭皮抓龍　盯鏡頭狂拋媚眼

▲當柯基犬遇上了按摩器，會是什麼畫面呢？（圖／翻攝自抖音APP用戶「小貝基的日常」）

寵物小組／綜合報導

按摩器舒不舒服不是用嘴巴說，而是看臉部表情。抖音APP用戶「小貝基的日常」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有位飼主從網路上買了新的頭皮按摩器，想讓愛犬科基試一下，沒想到當牠一感受到「魔性小手」的威力時，不僅沒有逃跑，反而是對著鏡頭狂拋媚眼。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

黃姓網友日前在臉書公開社團轉貼這段視頻，畫面中可以看到，可愛的柯基犬身體呈貴婦姿側躺在沙發上，頭上頂著一個正在試用的頭皮按摩器；只見牠在過程中都不發一語，但臉上的表情卻非常多，一會兒拋媚眼，一會兒張大眼，又或者是瞇眼享受，從牠的表情上來看感覺相當滿意。

請繼續往下閱讀...

▲ㄜ......這個臉是什麼意思？？（圖／翻攝自抖音APP用戶「小貝基的日常」）

▲看臉應該是有滿意吧！（圖／翻攝自抖音APP用戶「小貝基的日常」）

這段影片貼出不到一小時就突破2千個按讚數，也被不少網友們分享到各個寵物社團，許多人看完都紛紛留言說，「那神麼眼神啦！」、「真心覺得館長的大雄也需要一台這個」、「好像很舒服，哪裡買的到？」、「狗狗居然能做出這麼騷包的眼神」、「哈哈哈太可愛了！」、「這媚眼讓我醉了」。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

更多精采影音：