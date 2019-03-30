布偶貓塞爆洗手台　半個身體溢出...絕望問天：我胖了嗎

▲喵：不會吧...就只是偷吃了個宵夜啊...（圖／翻攝自IG@ladylolathecat，下同）
寵物小組／綜合報導
我問天～我問天～甘會凍麥創治...。無厘頭的荷蘭小胖貓Olan常常會忘記自己有幾倆重，不僅喜歡跳到主人身上討摸，這天甚至獨自走進浴室，默默地窩進洗手台裡乘涼，沒想到下秒卻糗大了！肉肉的身軀根本無法擠進小小的洗手台，讓牠絕望不已只能悲情地問天，「難道本喵的窈窕身材已經一去不復返了嗎？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）
IG@ladylolathecat經常分享家中3萌喵的逗趣日常，目前已重達8公斤的Olan，似乎總是會忘記自己已經不是當年的小喵喵，常常喜歡塞進各種狹小空間，縱使經常「滿出來」，但牠仍然戒不掉這個小怪癖。有時候牠還會想跳到主人身上討抱抱，卻因為身材實在太過豐腴而出糗，牠甚至曾經因此而不小心把媽咪衣服抓破，超呆萌的模樣也吸引了大批粉絲關注。
影片上傳至IG後，受到廣大貓友喜愛轉傳，網友們也紛紛笑回，「看來主人要換個更大的水槽」、「幾乎塞不下去還是硬要坐XD」、「太可愛了小貓」、「可能忘記自己長大了」、「本喵不想減肥啊...」、「跟我家的貓一樣哈哈」、「好可愛啊牠的臉」、「無奈貓貓」、「好想抱緊處理！」、「太萌了融化～」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）
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