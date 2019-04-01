小屁貓戳破紙門！垂掛上頭「眼神死」　媽笑瘋：在幹嘛啦

▲貓奴回家看見紙門上有顆大屁股。（圖／有點毛毛的／網友楊晴閔提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



寵物小組／綜合報導

「貓星人表示，看妳還要多久才要救我！」網友楊晴閔28日在《有點毛毛的》社團分享影片，PO出自家喵星人的愚蠢事蹟！這天她下班回到家，驚見紙門上怎麼有顆白白屁股，這下好氣又好笑地問「小不點！你在幹嘛啦」。

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看到主子做傻事，貓奴立刻拿出手機錄影。從影片中可見，小不點疑似想穿越紙門，結果肚子肉太多，整隻貓「掛好掛滿」在上頭，奴才走到正面看看牠，只見小不點一臉哀怨，眼神死地搖晃屁股，好像在說「快點救我下來啊～」。

▲小不點：還不救我是怎樣？



最後奴才笑完錄完，才默默將小寶貝抱下來。她也說到，紙門本來沒有破那麼大洞，經過小布點的撞擊，「現在真的變成一個洞了！」奴才將短片貼出後，網友看完紛紛笑說，「專屬的貓空站」、「以後會不會上面的紙窗都破掉啊，跳上癮」、「哈哈哈很可愛，但是你該慶幸牠沒有每一個洞都去戳一下」、「感覺牠滿悠哉的啊」、「這位孩子在幹嘛」、「這大概只有喵皇才會做的事」。

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▲小不點平常有氣質的樣子。

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