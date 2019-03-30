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遭老虎攻擊全身穿刺傷！　「最後守護者」誓死拯救這些美麗生物

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▲野生老虎上世紀驟降95%！　最後守護者將讓牠們2022年數量翻倍。（圖／Discovery頻道提供）

▲野生老虎數量在上世紀驟降95%。（圖／Discovery頻道提供）

寵物小組／綜合報導

老虎曾是世界上最受崇敬的生物之一，卻因棲地破壞、非法盜獵，數量在上個世紀驟降95%，面臨瀕絕危機。然而，半個世紀前，一位年輕的森林警察集結保育人士及政府的力量，致力拯救在印度叢林中即將因大量盜獵而滅絕的老虎；如今，這份熱血傳承到俄羅斯地區的西伯利亞虎的最後守護者上，讓全球野生老虎數量有機會在2022年翻倍！

Discovery頻道紀錄片《老虎大地》講述老虎與守護者的故事，他們冒著無數風險誓死拯救瀕臨絕種的老虎，就算是在一次的例行疫苗接種時被母虎攻擊，導致顏面神經被劃破，臉和頭骨有多處瘀傷及全身都有穿刺傷，這些老虎守護者仍然憑藉意志力和決心要扭轉老虎的命運。

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此紀錄片於2019日舞影展美國紀錄片競賽中首映，由奧斯卡得獎製作人羅斯·考夫曼 (Ross Kauffman) 執導，奧斯卡得主費舍·斯蒂文斯 (Fisher Stevens) 擔任製作人，用最寫實的拍攝手法呈現野生老虎棲息地的保育行動。

▲野生老虎上世紀驟降95%！　最後守護者將讓牠們2022年數量翻倍。（圖／Discovery頻道提供）

▲保育員在一次行動中遭老虎攻擊。（圖／Discovery頻道提供）

Discovery執行長David Zaslav表示，「Discovery LOGO的地球，象徵地球保護的使命深植在Discovery的DNA內，我們有責任並很榮幸能夠保護這些老虎的家，透過C.A.T.計畫和與WWF的合作，期望能在2022年前讓全球野生老虎數量翻倍。我們很驕傲能夠履行我們的承諾，保護世界上這個瀕臨絕種的指標性生物，絕不會眼睜睜看著這些雄偉的老虎從世界上消失。」

美國WWF資深副主席Ginette Hemley也提到，「老虎數量在上個世紀約驟降了95%，不過在政府的領導以及無數保育人士的努力下，亞洲的野生老虎數量開始回升，接下來的十年將對此指標性物種至關重要，而有了Discovery的大力支持，我們得以擴大野生老虎的保護規模，像是「俄羅斯比金國家公園」等重點棲息地。」

▲野生老虎上世紀驟降95%！　最後守護者將讓牠們2022年數量翻倍。（圖／Discovery頻道提供）

▲一隻老虎因為盜獵受傷，保育員將牠送進手術室治療。（圖／Discovery頻道提供）

除了拍攝紀錄片《老虎大地》，Discovery與美國世界自然基金會 (WWF-US) 宣布將一同合作C.A.T.計劃的第二階段募款活動，C.A.T.計劃於2016年啟動，所募款到的資金將全力資助印度和不丹境內的保護區。此次，計畫目標為協助保護紀錄片《老虎大地》在「俄羅斯比金國家公園」的老虎棲息地，保護面積高達370萬英畝，為Discovery目前在印度和不丹保護的200萬英畝老虎棲息地面積的近兩倍，所有美國世界自然基金會 (WWF-US) 於2020年前收到的捐款，Discovery也將捐出最高25萬美元(約750萬台幣)的等額捐款給「俄羅斯比金國家公園」老虎棲息地。

▲野生老虎上世紀驟降95%！　最後守護者將讓牠們2022年數量翻倍。（圖／Discovery頻道提供）

▲這些守護者們致力於野生老虎保育。（圖／Discovery頻道提供）

老虎需要大片土地才能茁壯成長，而此計劃除了保護老虎及其棲息地外，同時也有助於在同棲息地生活的高風險物種，以及其他重要獵物物種，不僅對生物有所幫助外，也對森林保育帶來好處，有利當地環境的永續發展，更為地球盡一份心力。Discovery紀錄片《老虎大地》將於3/31 (日) 晚間8點首播，盼透過鏡頭故事引起大眾對於環境及生態保育的關注。

▲野生老虎上世紀驟降95%！　最後守護者將讓牠們2022年數量翻倍。（圖／Discovery頻道提供）

▲老虎保育員在俄羅斯比金國家公園尋找老虎足跡。（圖／Discovery頻道提供）

關鍵字： 野生老虎老虎守護者老虎大地保育Discovery

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