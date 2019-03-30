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英國自殺橋神秘吸引600隻狗跳橋　專家神解警告：牽好你的狗

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（圖／翻攝自IG／帳號名稱）

▲神秘的自殺橋已經奪走600隻狗狗的性命。（圖／翻攝自IG／foustfiles）

寵物小組／綜合報導

人被認為是唯一一種會自殺的動物，但是出於某種奇怪的原因，英國這座橋從1950年代開始，就成為非常有名的「自殺橋」，奇怪的是，不只是人類從這裡跳下去，就連貓狗，也受到神祕的吸引力自己往下墜。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

這座橋位於英國蘇格蘭的鄧巴頓郡（Dumbarton）附近的歐沃頓莊園（Overtoun Estate），從1950年代開始，每年至少有一隻狗狗從橋上跳下，墜落高達15公尺的瀑布而死於非命，橋旁邊甚至立有一個警告牌，上面嚴正叮嚀飼主路過橋邊時，記得牽好狗狗。

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（圖／翻攝自IG／帳號名稱）

▲許多狗飼主特地帶狗來此朝聖。（圖／翻攝自IG／rubyonanadventure）

狗狗為什麼會從橋上一躍而下，當地人指證歷歷是因為歐沃頓莊園逝世的女主人靈魂在作祟，狗狗可能因為看到靈體而驚嚇墜橋，不過最近卻有科學家指出，實際上應該是橋下的河裡有水貂，濃厚的水貂氣味吸引狗狗追逐的慾望，才會從橋上跳下。

不管如何，這個橋已奪走600條狗狗的性命，許多路過的狗主人特意帶著狗狗來此打卡，當然也更加留意自家狗狗的腳步。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

關鍵字： 英國自殺莊園狗狗

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