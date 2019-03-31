ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

胖白貓「紙門戳戳樂」卡住　塞滿洞洞「掛著」監視奴才

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲小不點：這裡可是本宮專屬的風景區～（影／網友楊晴閔提供）

寵物小組／綜合報導

奴才頭大了！喵星人「小不點」爆發力驚人，玩鬧之中竟然不小心「衝過頭」撞破紙門，還把自己卡在原地，動彈不得。沒想到毛孩闖禍意外「發現新天地」，學會把洞洞當作「觀景台」，現在超喜歡掛在高高的地方監視，讓奴才楊晴閔看了好氣又好笑。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲白貓愛玩「紙門戳戳樂」　塞滿洞洞「掛在門上」看風景（圖／網友楊晴閔提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

▲小不點跳破紙門玩戳戳樂，還會掛在門上看風景。（圖／網友楊晴閔提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲白貓愛玩「紙門戳戳樂」　塞滿洞洞「掛在門上」看風景（圖／網友楊晴閔提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小不點把戳破的洞洞當成祕密基地啦～

楊晴閔表示，她一下班回到家，貓貓就超級興奮、蹦蹦跳跳，「我也是第一次看見牠跳這麼高，打破紙門還被自己的肚子卡住。」她拍下搞笑畫面後，就趕緊救援主子，原以為沒事了，過幾天「又被打敗」，「小不點覺得洞洞是牠專屬的，現在開始會掛在那邊看我……。」

▲白貓愛玩「紙門戳戳樂」　塞滿洞洞「掛在門上」看風景（圖／網友楊晴閔提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲飼主開玩笑說小不點還是有氣質的一面～

飼主將小不點無厘頭的行為分享到臉書社團「有點毛毛的」之後，讓許多網友都笑翻了，紛紛留言，「卡好卡滿。」「也不用修了，就算修好還是會再開洞。」、「專屬貓空站！」、「完了，牠知道這門可以戳洞了！」、「最佳偷窺洞口」、「牠在『原來的洞』看妳，總比再開發另一個洞來得好吧XD」、「旋轉式不錄影監控系統。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▼更多精采影音

關鍵字： 有點毛毛的紙門戳戳樂

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

開飯囉！Dior進去拿「大碗盆」　主人笑噴：確定吃得完嗎？XD

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

咬斷名牌包拉鍊頭！壞喵翻肚「雙手摀臉」：它先惹我的

聖上「用生命在拔河」　腳腳剎車開掌花：被被是我的！

貓奴秒懂！虎斑打哈欠「吃到黑手」　網笑翻：學主人？

萌橘睡前埋頭「嘖嘖叫」　「抱著尾巴當奶嘴」吸到毛濕

新朋友「鬃毛大橘貓」　聖上驚恐監視：電視裡跑出來？

「誰家的貓這麼Q？」　走鐘主子咬小被被縮角落：是我..

老公拿「布拉甲」亂晃成功釣出聖上　她傻眼：逗貓棒？

黑黑1坨＋亮亮2點！她圖示「養黑貓好處」　上千網讚..

磁磚亮亮的…家政柴「雙腳狂嚕地板」：怎麼擦不乾淨？

13歲「失智柴」窩媽咪懷裡當寶寶　露小牙齒幸福暖笑

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛..

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學..

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭..

老公拿「布拉甲」搖晃釣出貓皇　妻傻眼：內衣當高級逗..

Google街景幫愛犬臉打馬賽克 主人笑瘋：謝謝這..

雪納瑞下巴不見努力伸舌吃不到　徐文良心痛：無辜生命..

「狗界女優」蜜大腿開開躺床上　誘惑回眸...網笑：..

磁磚亮亮的…雙腳狂嚕地板　家政柴：怎麼擦不乾淨？

萌柴「籠裡掙扎」看得見卻吃不到　媽看傻眼：蠢柴啊！..

徐文良半路被黑白浪汪攔截認爸　同個轉角處救援5隻：..

喵每早獻上「刺痛法式熱吻」叫醒奴才　愛的表現閃瞎網

半夜撿到斑龜！殼上一大片「藍綠色」噴漆　疑似放生

同框孩「拜託」求肉！萌柴光速動手　網笑：去飲料店打..

喵亂入瑜珈翻嫩肚誘惑！　媽想摸摸狂忍：練意志力？

「喪屍臘腸」睡覺白眼翻到底　2排牙全露半夜嚇歪網友

胖白貓「紙門戳戳樂」卡住　塞滿洞洞「掛著」監視奴才

歐告COS巨型蝙蝠！閉眼、立耳神複製　姐：我家就一..

主子幫忙測水溫...舒服到開掌花　瞇眼定格百萬人笑..

遲到都你害的！　白貓伸毛掌塞縫「擋門」：爸爸別走～

香腸誘惑術3秒「釣柯基」飛出搶食　貪心大嘴叼走享用

控SS501金亨俊性侵！　受者女崩潰：你把我變成瘋..

4架共軍殲11戰機直接越過海峽中線挑釁　我軍火速升..

湖北2養殖場再爆非洲豬瘟　「91頭生豬發病78死」..

中職／富邦牛棚防禦率1.08　張竣龍：互相討論策略

2020韓國瑜猶豫不決？　王世堅：在等郭台銘做最後..

幫剝蝦！隔壁桌「公主病手有問題」狂嘲諷　男友霸氣反..

湯抖森「女友視角」眼神粉絲醉了　外媒卻傻眼：比穿我..

30分鐘內連4震！厄瓜多近海規模6.2淺層強震　1..

一週天氣出爐！清明連假「這2天會下雨」　氣象局：恐..

嚇死！板橋區工地連挖2顆未爆彈　軍方封工地帶回調查

寵物動物熱門新聞

小西施堅持「胖肚朝天」到處睡

狐狸叼兔慘遭搶劫　上演史詩級激..

掃墓發現3個洞　他：祖先有鄰居

拉拉凝視架上肉肉轉頭燦笑：幫我..

神秘自殺橋殺死600狗　專家：..

她秀巨大「泰迪熊肉球」本尊美翻

志銘狸貓曝「阿瑪不是橘貓！」

墾丁驚見海神！潛水教練7字警告

留紙條「有問題問貓」　回來攤爆..

遭人質疑！霸氣鳥妹送哥哥到教室

雪橇犬梳完毛「家裡多了一隻狗」

半夜手臂好重　見2孩睡身邊嚇傻

兩隻貓沒結紮　指數型失控變12..

聽說柴柴不親人？　她PO照網笑..

讀者迴響

熱門新聞

小西施堅持「胖肚朝天」到處睡

狐狸叼兔慘遭搶劫　上演史詩級激..

掃墓發現3個洞　他：祖先有鄰居

拉拉凝視架上肉肉轉頭燦笑：幫我..

神秘自殺橋殺死600狗　專家：..

她秀巨大「泰迪熊肉球」本尊美翻

志銘狸貓曝「阿瑪不是橘貓！」

墾丁驚見海神！潛水教練7字警告

留紙條「有問題問貓」　回來攤爆..

遭人質疑！霸氣鳥妹送哥哥到教室

雪橇犬梳完毛「家裡多了一隻狗」

半夜手臂好重　見2孩睡身邊嚇傻

兩隻貓沒結紮　指數型失控變12..

聽說柴柴不親人？　她PO照網笑..

老鼠狂咬電線瓦斯管　他1晚抓1..

最新影片

更多

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛犬跟著一起跳！

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學壞的？

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

老公拿「布拉甲」搖晃釣出貓皇　妻傻眼：內衣當高級逗貓棒？

Google街景幫愛犬臉打馬賽克 主人笑瘋：謝謝這麼注重隱私

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面