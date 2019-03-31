胖白貓「紙門戳戳樂」卡住　塞滿洞洞「掛著」監視奴才

▲小不點：這裡可是本宮專屬的風景區～（影／網友楊晴閔提供）

寵物小組／綜合報導

奴才頭大了！喵星人「小不點」爆發力驚人，玩鬧之中竟然不小心「衝過頭」撞破紙門，還把自己卡在原地，動彈不得。沒想到毛孩闖禍意外「發現新天地」，學會把洞洞當作「觀景台」，現在超喜歡掛在高高的地方監視，讓奴才楊晴閔看了好氣又好笑。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





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▲小不點跳破紙門玩戳戳樂，還會掛在門上看風景。（圖／網友楊晴閔提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

▲小不點把戳破的洞洞當成祕密基地啦～

楊晴閔表示，她一下班回到家，貓貓就超級興奮、蹦蹦跳跳，「我也是第一次看見牠跳這麼高，打破紙門還被自己的肚子卡住。」她拍下搞笑畫面後，就趕緊救援主子，原以為沒事了，過幾天「又被打敗」，「小不點覺得洞洞是牠專屬的，現在開始會掛在那邊看我……。」

▲飼主開玩笑說小不點還是有氣質的一面～

飼主將小不點無厘頭的行為分享到臉書社團「有點毛毛的」之後，讓許多網友都笑翻了，紛紛留言，「卡好卡滿。」「也不用修了，就算修好還是會再開洞。」、「專屬貓空站！」、「完了，牠知道這門可以戳洞了！」、「最佳偷窺洞口」、「牠在『原來的洞』看妳，總比再開發另一個洞來得好吧XD」、「旋轉式不錄影監控系統。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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