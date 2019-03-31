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墾丁海神大爆發！「外星身形」發璀璨藍光　潛水教練7字警告

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記者吳鎮良／採訪報導

屏東縣墾丁海域日前發現一種奇怪的生物，全身藍色、體態優雅、顏色鮮豔，外型美得就像是外星生物，而且彷彿有一對翅膀，但卻有像手指一樣的觸手？讓人看了不禁就想要伸手觸摸。不過其實這個生物叫做「大西洋海神海蛞蝓」又稱為藍天使，具有毒素刺絲細胞，連墾丁資深潛水教練都警告，「最美麗的最危險。」

潛水教練阮俊愷日前在墾丁海域拍攝到「海神」蹤影，並將照片和影片PO到臉書粉專「藍洞潛水Blue Hole Dive Center」註解「墾丁海神大爆發！」。影片中可以看到，「海神」優雅地在水裡恣意游動，身體充滿了飽和度相當高的藍色，看起來相當鮮豔，從遠處看牠美得像是外星生物一般，璀璨發光的身體令人忍不住想要多看一眼。

墾丁驚見海神！潛水教練7字警告。（圖／Facebook／藍洞潛水Blue Hole Dive Center授權提供）

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▲墾丁近日被發現絕美海神現蹤。（圖／Facebook／藍洞潛水Blue Hole Dive Center授權提供）

墾丁驚見海神！潛水教練7字警告。（圖／Facebook／藍洞潛水Blue Hole Dive Center授權提供）

▲海神原名是大西洋海蛞蝓，體態優雅、顏色鮮艷，外型美得就像是外星生物。（圖／Facebook／藍洞潛水Blue Hole Dive Center授權提供）

淺水教練阮俊愷在欣賞之餘也擔心民眾會在觀賞時受傷，他說，「近年3月至4月海神都會出現在墾丁海域的潮間帶，要看到海神，可以說是可遇不求，然而美麗外表下得小心不要太靠近，因為海神身上具有充滿毒素的刺絲胞，千萬不要用手觸碰。」另外，海神出沒時身邊通常會伴隨水母漂遊，當注意力集中在海神身上時，也得當心被周圍水母螫傷。

墾丁驚見海神！潛水教練7字警告。（圖／Facebook／藍洞潛水Blue Hole Dive Center授權提供）

▲墾丁資深潛水教練忠告，海神具有毒素刺絲細胞，「最美麗的最危險」，只要看就好。（圖／Facebook／藍洞潛水Blue Hole Dive Center授權提供）

這種生物會有「海神」之名，原因是牠的外型讓人聯想到希臘神話中的海神格勞克斯(Glaucus)。這個故事來自奧維德的《變形記》：格勞克斯原本是一名普通的漁夫。某一天他打漁時，把撈起的魚倒在草地上揀選。突然他發現：被他丟到草地上的死魚一條一條都活過來，並且跳進河裡游走了。

好奇的他覺得一定是那些草有神奇魔力，於是摘了一些吞了肚子。之後他發現自己的頭髮變成海綠色漂在身後水面，上雙肩變寬了，原來的腿變成了魚的尾巴，最後更變成了海洋的神祇。

關鍵字： 海蛞蝓海神墾丁潛水

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