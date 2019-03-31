香腸誘惑術3秒「釣柯基」飛出搶食　貪心大嘴叼走享用





▲用香腸成功釣出「基頭」搶食。（圖／翻攝自Instagram@genthecorgi）

寵物小組／綜合報導

想召喚貪吃狗狗，最快速的方法就是食物誘惑！日本飼主這天在車上拿出香噴噴的香腸，沒想到不到3秒的時間，前座竟飛出一顆「基」頭，牠大嘴一張就把食物叼走，搶糧逗趣的表情被飼主拍下，並上傳至Instagram帳號@genthecorgi，立刻引來不少粉絲直呼「太可愛」！

在 Instagram 查看這則貼文 Corgi_Gen（@genthecorgi）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 16 日 上午 5:14 張貼 請繼續往下閱讀...

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從影片中可以看到，飼主手上握有召喚狗狗的最佳神器「香腸」，一拿出來立刻釣來前座的貪吃柯基Gen露臉！只見Gen像隻兔子一樣突然跳出，大嘴一口咬住食物，不到幾秒鐘的時間，美味的香腸就被牠叼走享用。逗趣的「釣柯基」影片上傳後，立刻被瘋狂轉載，並且吸引將近4萬人朝聖按讚。

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飼主經常在Instagram帳號「@genthecorgi」分享狗狗的生活，Gen有著一雙大眼睛，讓牠變成一個超級表情包，時常用可愛的臉擺出爆笑表情。同時，牠也是個愛吃的小傢伙，看到食物後不但會流口水，甚至連眼睛都會閃閃發光，貪吃的程度不可小看！不過人類食物對狗狗來說太鹹也太多加工，可能造成身體負擔，還是少吃為妙喔！

在 Instagram 查看這則貼文 Corgi_Gen（@genthecorgi）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 5 日 下午 1:17 張貼

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