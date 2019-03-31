ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

快遞員每天PO巧遇萌汪照　燦笑超解憂IG吸上萬粉絲追蹤

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

（圖／翻攝自IG／jhardesty）

▲傑森用照片紀錄下工作時遇到可愛狗狗的快樂。（圖／翻攝自IG／jhardesty

寵物小組／綜合報導

對於只能待在家裡的毛小孩來說，每天只能面對主人實在太無聊了！所以有時候牠們會把目標轉移到一些固定頻率出現的「相關人士」，比如說郵差，或是快遞員，一位美國的快遞員固定分享他和路途中的狗狗合照，吸引上萬人追蹤。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

請繼續往下閱讀...

美國紐奧良州的30歲快遞員傑森（Jason Hardesty）擁有最燦爛的笑容，不只感染了他工作上遇到的人們，也同樣吸引毛小孩們的注意力，他已經從事快遞工作好幾年了，但前幾年都是在一處比較老舊的城區，遇到的動物們都不太與人親近，對陌生人並不友善，就在最近，他被調到新的快遞路線，生活也跟著換了顏色。

（圖／翻攝自IG／jhardesty）

▲燦笑的傑森和狗狗的合照，讓他的IG一夕爆紅。

現在傑森負責派送的區域居民以年輕人居多，養的寵物都非常開朗容易親近，本來就喜歡狗的傑森樂得在每次快遞工作完成之餘，和這些狗狗來張開心自拍，再上傳到自己的IG，有天住在這區的知名小說家潔米・艾廷博格（Jami Attenberg）發現了樂在工作的傑森，於是分享了這件事，打開了傑森的IG知名度。

一夕之間，傑森和毛小孩超解憂的燦笑紅遍社群網路，突然多了4萬多人追蹤，讓傑森又驚又喜，非常開心自己散播的正能量讓更多人感到快樂，還承諾未來每周五都會上傳和毛小孩的合照，繼續傳遞歡笑。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

（圖／翻攝自IG／jhardesty）

（圖／翻攝自IG／jhardesty）

（圖／翻攝自IG／jhardesty）

▲傑森說自己的工作是世界上最幸福的工作。

關鍵字： 北美要聞快遞員送貨員狗狗UPS

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學壞的？

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

孩子們說床底有怪物…媽以為是幻想玩伴　半夜真的出來..

哈士奇搞失蹤3天　主人調監視器才發現牠和誰鬼混…可..

老公說要親手做新床害她超期待　完工後傻眼…睡在上面..

神人一次遛20隻狗　定格大合照驚呆網：到底怎麼同時..

媽讚新洗髮精超好用！她傻回「最近沒買啊」　下秒立刻..

死鷹身上的黑盒子揭密！一天可飛越整個台灣　卻刻意避..

選田中央築巢下蛋…他PO圖「借問是啥神鳥」　網驚呆..

恐怖實驗！汪被開膛倒毒物…痛苦狂奔再安樂死　只因「..

這款惡霸佔車位睡覺…竟還要求車主幫按摩　網紛跪求：..

影／喵小主怕未來鏟屎官著涼「這姿勢」侍寢　親生媽大..

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛..

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學..

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭..

大排溝旁「1家5口」全被棄養！　3幼汪險溺... ..

老公拿「布拉甲」搖晃釣出貓皇　妻傻眼：內衣當高級逗..

Google街景幫愛犬臉打馬賽克 主人笑瘋：謝謝這..

雪納瑞下巴不見努力伸舌吃不到　徐文良心痛：無辜生命..

「狗界女優」蜜大腿開開躺床上　誘惑回眸...網笑：..

磁磚亮亮的…雙腳狂嚕地板　家政柴：怎麼擦不乾淨？

萌柴「籠裡掙扎」看得見卻吃不到　媽看傻眼：蠢柴啊！..

快遞員每天PO巧遇萌汪照　燦笑超解憂IG吸上萬粉絲..

特／汪離世家裡出現莫名水灘！爸夢「牠全身濕淋淋」一..

黑浪爛半臉頭凹洞「深可見腦」　醫生：傷口是人為

世界最迷你青蛙！小到坐不滿一片指甲　超微體型一呼氣..

喵每早獻上「刺痛法式熱吻」叫醒奴才　愛的表現閃瞎網

半夜撿到斑龜！殼上一大片「藍綠色」噴漆　疑似放生

同框孩「拜託」求肉！萌柴光速動手　網笑：去飲料店打..

喵亂入瑜珈翻嫩肚誘惑！　媽想摸摸狂忍：練意志力？

「喪屍臘腸」睡覺白眼翻到底　2排牙全露半夜嚇歪網友

胖白貓「紙門戳戳樂」卡住　塞滿洞洞「掛著」監視奴才

《楓之谷M》新職業精靈遊俠來了　官方預告清明節活動..

川青藏2000公里拍攝！《阿拉姜色》導演松太加：神..

CBA／林志傑告別將至球迷高呼MVP　高舉看板「謝..

《黑色沙漠M》新職業決鬥家正式登場　台灣專屬音樂曝..

UVL／清新隊長黃筑筠帶台北商大奪季軍　賽前握手激..

風田飆罵完閃人！　女團嚇哭站原地⋯看到「5個字」超..

公雞職災摔斷腿...動物擬人繪本幫孩子理解障礙者需..

雷／賈靜雯《與惡》淚崩飆演技！「夫妻破冰」PTT推..

王金平上台高歌　賀大專校友聯合會理監事授證

很可憐…他含淚上吊死在桐花公園樹頭　警方鼻酸道出背..

寵物動物熱門新聞

小西施堅持「胖肚朝天」到處睡

留紙條「有問題問貓」　回來攤爆..

掃墓發現3個洞　他：祖先有鄰居

狐狸叼兔慘遭搶劫　上演史詩級激..

拉拉凝視架上肉肉轉頭燦笑：幫我..

雪橇犬梳完毛「家裡多了一隻狗」

神秘自殺橋殺死600狗　專家：..

她秀巨大「泰迪熊肉球」本尊美翻

志銘狸貓曝「阿瑪不是橘貓！」

墾丁驚見海神！潛水教練7字警告

爸切逼真狗蛋糕　掰咖貴賓秒跳走

老鼠狂咬電線瓦斯管　他1晚抓1..

遭人質疑！霸氣鳥妹送哥哥到教室

半夜手臂好重　見2孩睡身邊嚇傻

讀者迴響

熱門新聞

小西施堅持「胖肚朝天」到處睡

留紙條「有問題問貓」　回來攤爆..

掃墓發現3個洞　他：祖先有鄰居

狐狸叼兔慘遭搶劫　上演史詩級激..

拉拉凝視架上肉肉轉頭燦笑：幫我..

雪橇犬梳完毛「家裡多了一隻狗」

神秘自殺橋殺死600狗　專家：..

她秀巨大「泰迪熊肉球」本尊美翻

志銘狸貓曝「阿瑪不是橘貓！」

墾丁驚見海神！潛水教練7字警告

爸切逼真狗蛋糕　掰咖貴賓秒跳走

老鼠狂咬電線瓦斯管　他1晚抓1..

遭人質疑！霸氣鳥妹送哥哥到教室

半夜手臂好重　見2孩睡身邊嚇傻

兩隻貓沒結紮　指數型失控變12..

最新影片

更多

暖男目睹2黃金獵犬受困結冰湖 赤膊破冰救援...愛犬跟著一起跳！

柴聽「關鍵字」氣到飆罵三字經　把拔傻眼：你去哪裡學壞的？

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭給人拍照

大排溝旁「1家5口」全被棄養！　3幼汪險溺... 狗媽哀哭全程守護

老公拿「布拉甲」搖晃釣出貓皇　妻傻眼：內衣當高級逗貓棒？

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面