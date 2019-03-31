快遞員每天PO巧遇萌汪照　燦笑超解憂IG吸上萬粉絲追蹤

▲傑森用照片紀錄下工作時遇到可愛狗狗的快樂。（圖／翻攝自IG／jhardesty）

寵物小組／綜合報導

對於只能待在家裡的毛小孩來說，每天只能面對主人實在太無聊了！所以有時候牠們會把目標轉移到一些固定頻率出現的「相關人士」，比如說郵差，或是快遞員，一位美國的快遞員固定分享他和路途中的狗狗合照，吸引上萬人追蹤。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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美國紐奧良州的30歲快遞員傑森（Jason Hardesty）擁有最燦爛的笑容，不只感染了他工作上遇到的人們，也同樣吸引毛小孩們的注意力，他已經從事快遞工作好幾年了，但前幾年都是在一處比較老舊的城區，遇到的動物們都不太與人親近，對陌生人並不友善，就在最近，他被調到新的快遞路線，生活也跟著換了顏色。

▲燦笑的傑森和狗狗的合照，讓他的IG一夕爆紅。



現在傑森負責派送的區域居民以年輕人居多，養的寵物都非常開朗容易親近，本來就喜歡狗的傑森樂得在每次快遞工作完成之餘，和這些狗狗來張開心自拍，再上傳到自己的IG，有天住在這區的知名小說家潔米・艾廷博格（Jami Attenberg）發現了樂在工作的傑森，於是分享了這件事，打開了傑森的IG知名度。

一夕之間，傑森和毛小孩超解憂的燦笑紅遍社群網路，突然多了4萬多人追蹤，讓傑森又驚又喜，非常開心自己散播的正能量讓更多人感到快樂，還承諾未來每周五都會上傳和毛小孩的合照，繼續傳遞歡笑。

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▲傑森說自己的工作是世界上最幸福的工作。