狗睡覺像中邪！「囧臉＋眼球快速轉動」　網笑：這可能需要驅魔

▲本汪在做眼球運動啦～（圖／網友陳詩穎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



寵物小組／綜合報導

好奇異的睡姿！飼主陳詩穎飼養的8歲米克斯「咖啡」，平常容易入睡、也容易起床的牠，這天不知道怎麼了，睡覺時竟然張開眼睛，接連做出許多「眼球轉動」等表情，這下媽媽一邊憋笑、一邊錄影，直呼「差點被自己的狗給嚇死！」

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這天媽媽在吃晚餐，轉頭看見寶貝睡得很香甜，等到吃飽洗碗時，驚見咖啡...怎麼怪怪的！只見牠眼睛張開，眼球快速左右晃動，宛如在跑馬燈一般。媽媽笑說，「我一回頭看到牠這樣！還維持很久，雖然一開始有嚇到，然後下秒開始邊笑邊錄影。我第一個反應是確認牠到底有沒有在睡覺XD。」

▲媽媽說，「平常不太有機會拍到牠熟睡的樣子。」

媽媽將咖啡的影片分享到米克斯社團，網友看完紛紛回覆，「哈哈哈好可愛喔」、「差點被別人的狗嚇死！」、「牠是想打磕睡又捨不得睡嗎？」、「工讀生出來喔」、「哈好像為了騙老師，在眼皮上面畫的假眼睛喔！」、「也張太大了吧哈哈」、「這孩子究竟夢到了什麼」，還有人笑說「這可能需要驅魔了」。

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▲可愛的咖啡正常樣子。



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