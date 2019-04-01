曾維冠救災！搜救犬Ysa胃扭轉離世　領犬員參加「樹葬」紀念

▲為毛寶貝寫下追思的小卡片。（圖／新北市動保處提供，下同）

寵物小組／綜合報導

新北市動保處日前於動物之家舉辦環保樹葬活動，特別邀請新北市消防搜救隊領犬員羅浩芳前來參加，藉此紀念去年夏天往生的搜救犬「Ysa」。同時，毛寶貝生命紀念園區也提供給新北市搜救犬作為樹葬的園區，感戴牠們這一生所作的奉獻。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲一家人前來緬懷毛寶貝。

動保處基於愛護動物及尊重生命，並使每一位毛爸媽都能善盡飼主責任，於3月30日在新北市中和動物之家，協助6位已做寵物登記及領有養寵物認證卡的飼主，完成飼犬遺體集體火化，讓毛爸媽親手將毛寶貝骨灰植存回歸大地。動保處將已故毛寶貝的骨灰帶至充滿溫暖、陽光普照的中和動物之家生命紀念園區，藉由環保樹葬的方式，讓土地資源得以永續循環使用。

▲動保處現場追思文，共同緬懷毛寶貝。

動保處也特別藉由這次活動來緬懷搜救犬Ysa。領犬員羅浩芳表示，「Ysa」在2012年成為新北消防搜救犬隊的成員，牠個性沈穩、嗅覺敏銳，加上親人個性，歷經3年多的努力成功取得國際搜救犬認證，歷年來參與過大大小小的宣導及救災，其中更在2016年台南地震倒塌的維冠大樓中標示出一處救援點，經過多日挖掘後找到一名罹難者。令人難過的是，Ysa在2018年6月因急性胃扭轉離世，但牠的英勇事蹟永遠讓我們懷念。

▲飼主參與樹葬。

動保處表示，當毛寶貝往生時，設籍新北市並已做寵物登記及領有飼養寵物認證卡的飼主，都可以向動保處申請參加免費寵物樹葬活動。新北市政府也呼籲「支持認養不棄養」、「給牠一個溫暖的家」，並植入晶片完成寵物登記，讓新北市成為友善的動物城市。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲飼主將土覆蓋在骨灰上。

▲覆土完成儀式。