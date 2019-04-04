點亮打火機…「杜美金」雙眼發光　趴《還願》公寓走廊

▲「杜美金」茶米是個非常活潑的小女生。（圖／粉絲專頁「黃金茶米」授權，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

寵物小組／綜合報導

《還願》多了隱藏角色嗎？臉書粉絲專頁「黃金茶米」分享了一張有趣圖片，在遊戲《還願》的經典場景中，出現了一隻呆萌的黃金獵犬「茶米」，牠有時趴在舊公寓的走廊轉角處，有時窩在1980年代的傳統浴缸裡，讓詭譎的氣氛頓時變得有點搞笑。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

爸爸接受《ETtoday寵物雲》的採訪時提到，他在網路上看見熱門話題衍生的惡搞圖片，才被激發了靈感，以前也曾經把女兒結合「旅行青蛙」場景，畫面非常可愛，「我平常偶爾想到，或是看到現在什麼正夯，就會把東西合成來玩，覺得新鮮有趣。」他也笑著說，因為茶米實在太難拍了，只好靠著「P圖」製造搞笑感。

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▲現在的茶米長得漂亮又健康～

爸爸提到，女兒即將4歲，是個非常活潑的孩子，不論玩耍還是吃東西都活力四射，但卻曾經因為咬壞東西被棄養，因緣際會才來到現在的家，「茶米一出門就會用盡力氣拉著我跑，看到陌生人也很喜歡跑去討摸摸、撒嬌，真的很像個『瘋婆子』，但我很愛這樣的牠。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）





茶米：哼…臭拔比又惡搞我了！ ：哈哈哈……很沒有違和感欸~ 茶米：我是你女鵝！不是（鬼） ：這個鬼很紅耶！ 說不定po上來，妳也變得很紅啊！ #祈求茶米粉絲變多 由黃金茶米發佈於 2019年3月19日 星期二

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