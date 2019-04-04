沒躲草叢反穿馬路！小石虎被車燈閃到呆萌傻眼　50秒珍貴影片曝光

▲小石虎看見車燈呆掉，一回神就跑過馬路。（影／石毓智Zen Stone、台灣石虎保育協會陳美汀理事長提供）

寵物小組／綜合報導

粉絲專頁「貓徑地圖王小明」近日分享一段2017年的影片，網友石毓智（Zen Stone）晚上行經苗栗山區路段時，遇見1隻「像貓的動物」呆坐路邊，被車燈照得當場愣住，回過神後卻沒有躲進草叢，反而傻傻地穿過馬路。駕駛通報「台灣石虎保育協會」陳美汀理事長並提供影片，經鑑定後確認那是一隻石虎亞成體。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





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▲小石虎呆呆地在原地跟駕駛對望。（圖／石毓智Zen Stone、台灣石虎保育協會陳美汀理事長提供，下同）

貓徑地圖王小明認為，這段影片具有很高的參考價值，證明「行車速度」和「馬路兩旁的視線」攸關生命，因為野生動物面對車輛不懂得閃躲，直射、刺眼的燈光更讓牠們無法做出正確反應，「只要放慢速度，人跟動物都可以及時反應，石虎路殺防治，你我都做得到。」

▲小石沒有躲進草叢，反而傻傻地走過馬路。

貓徑地圖王小明也感嘆，這次終於不是看見倒在路上的屍體，而是活跳跳的石虎，如果車沒有停下來，可能就會發生憾事，「道路是為人設計的，而路殺是意外，我們能做的，則是改善現有設施，幫石虎過馬路。」除此之外，最重要的是要有經費進行全面的「出沒熱點普查」，針對特定路段做出改善規劃。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

●文章經「貓徑地圖王小明」同意授權



●影片由熱心民眾石毓智Zen Stone通報陳美汀理事長提供，已經過放大、裁切隱藏敏感資訊

小石虎過馬路 這次終於不是倒在路上的屍體了.拍到活跳跳的石虎比路殺照片更有意義. 夜晚放慢車速一定可以救石虎.人跟動物都可以及時反應.影片證明石虎路殺防治你我都做得到. 雖然目前很多道路改善計劃都想幫石虎過馬路.但很少人看過石虎到底是怎麼過馬路的.近年來,漸漸有行車記錄器拍到石虎.目前為止這段50秒的影片是我認為史上最清楚.極具路殺防治參考價值的 2017/11/11一位民眾經過苗栗山區.車燈照到一隻像貓的動物坐在路旁發呆後立即停車.事後經專家鑑定這是一隻石虎亞成體,突然被車燈照到沒經驗的牠先是愣了一下.像是突然看到發亮的太空船不知道如何反應,瞬間定格當機.本來以為他會嚇得跳入草叢,誰知道他的反應居然是跟車燈呆萌的對望.等回過神後還傻傻的過馬路. "如果車沒有停下來可能就發生憾事了" 這段影片證實行車速度和馬路兩旁的視線的確攸關石虎生死.道路是為人和車輛設計的,而石虎路殺是意外.,野生動物面對車輛不知道要閃躲.夜晚直射剌眼的車燈更讓他們無法做出正確的反應.我們能做的則是改善現有的道路設施幫石虎過馬路.最重要的是要能有經費全面進行石虎普查.針對石虎出沒地點路段做改善. 感謝熱心民眾石毓智 Zen Stone通報陳美汀理事長並提供影片 註:影片經過放大和裁切掉座標敏感資訊處理 台灣石虎保育協會 #石虎 由貓徑地圖王小明發佈於 2019年4月2日 星期二

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