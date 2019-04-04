天花板掉下「超黏人小黑炭」　6天後「站肩膀上」陪逛街

▲黑輪從關東煮店的天花板掉下來。（圖／東森寵物雲商店竹南門市、頭份門市提供，下同）

寵物小組／綜合報導

米克斯「黑輪」原本和媽媽一起在關東煮店生活，某天卻不小心從天花板掉下去，幸好遇到東森寵物雲商店竹南店的員工「買買」以及美容師楊羽涓救援、安頓，並且輾轉搬到頭份門市等待新家。這隻小貓咪非常黏人，還會站在店員的肩膀上「陪逛街」，歷經了1場感冒後，終於等到幸福的新家。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

▲黑輪剛回到竹南店時，全身溼答答，眼睛都被眼屎黏住了。

買買向《ETtoday寵物雲》提到，某天冒著大雨到門市對面的關東煮店買午餐，卻突然被拜託，「老闆說，浪浪已經待了2、3天都沒有出去，一直叫著找媽媽。」她第二次前往才成功抓到黑輪，「眼睛都被眼屎黏住了，而且可以直接抱起來呢！」

美容師楊羽涓則提到，「當時牠全身溼答答、滿身跳蚤，我花了非常多時間才把蟲蟲清除乾淨。」雖然黑輪害怕得一直顫抖，但還是非常配合，乖巧模樣完全不像第一次洗澡的浪浪，「牠實在太可愛了，員工們都很想收編成店貓，可惜門市空間小，因此最後決定還是要找個主人好好愛牠，會更合適。」

▲黑輪是上過天花板的女孩，很會站肩膀喔！

▲希望黑輪在新家和家人相處愉快～

喵星人到了頭份店之後，很快就展露出親人、愛撒嬌的本性，總是想要找人陪，員工還開玩笑地說，「牠是上過天花板的女孩，所以很會站肩膀！」幸運的是，有一對夫妻來店裡買東西，看到黑輪就「一見鍾情」，也很有耐心地等待牠感冒痊癒，「他們才剛接一隻小貓回家，希望2隻毛孩可以好好地互相作伴！」

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

【ETtoday東森寵物雲商店竹南分店】

電話：03-746-5571

地址：苗栗縣竹南鎮博愛街297號

門市營業時間：11:00–22:00

【東森寵物雲頭份店】

電話：(03)-767-0509、(03)-767-0510

地址：苗栗縣頭份市中華路1307號

營業時間：11:00-22:00

美容營業時間：11:00-21:00

美容公休日：無

▼更多精采影音