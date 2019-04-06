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整群野鴿18樓天窗築巢長住　遺留羽毛、糞便住戶超崩潰

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▲整群野鴿18樓天窗築巢長住　遺留羽毛、糞便住戶超崩潰。（圖／新北市動保處提供）

▲鴿群逗留高樓層，遺留糞便污染露台。（圖／新北市動保處提供）

寵物小組／綜合報導

淡水宏國青山社區長期有野鴿群聚，牠們選在17、18樓的天窗露台築巢，留下羽毛、糞便影響環境衛生，也讓住戶十分困擾。管委會3月中旬向新北市動保處反映，動保處現場輔導社區管委會加強清潔消毒工作，防止野鴿逗留；同時也發現附近公園綠地有人餵食野鴿，是造成鴿群長期逗留原因。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲整群野鴿18樓天窗築巢長住　遺留羽毛、糞便住戶超崩潰。（圖／新北市動保處提供）

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▲大樓附近公園綠地有人長期餵養野鴿。（圖／新北市動保處提供）

社區警衛林智萍長期接獲居民住戶反映有野鴿群聚遺留羽毛、糞便造成很大困擾，經動保處協助下，輔導社區管委會以噴灑稀釋漂白水來驅離野鴿、並在大樓玻璃張貼猛禽圖片、吊掛光碟片及以圍網方式阻隔野鴿親近，居家住宅窗台設置防鳥踏墊，防止野鴿停留群聚，並加強清潔維護管理，每週加強消毒作業，防範野鴿聚集不散。

▲整群野鴿18樓天窗築巢長住　遺留羽毛、糞便住戶超崩潰。（圖／新北市動保處提供）

▲動保處進行野鴿糞便快篩監測，加強防疫。（圖／新北市動保處提供）

動保處指出，雖然鴿子傳播禽流感機率非常低，但為維護環境整潔，應謹守不接觸、不餵食、勤洗手原則，切勿在公園廣場餵食野鴿，讓野鴿養成只向人類取食習慣，失去野外求生能力。若欲防範野鴿聚集，可在住家環境徹底清潔後，以漂白水稀釋100倍進行環境消毒，透過漂白水氣味驅趕野鴿，也可杜絕疫病傳播發生。

▲整群野鴿18樓天窗築巢長住　遺留羽毛、糞便住戶超崩潰。（圖／新北市動保處提供）

▲動保處例行訪視養禽場採血監測。（圖／新北市動保處提供）

最後，動保處也提醒，民眾購買禽肉和蛋類應煮熟食用，不購買或飼養來路不明禽鳥，不可餵食野鴿，如有發現大量死亡禽鳥則應提高警覺，可通報動保處進行禽流感快篩檢驗，加強防疫工作。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 鴿子新北市動保處野鴿防疫禽流感

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