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桃園汴洲公園出現「綠色雞皮」　家犬誤食口吐白沫送急診

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▲家犬到桃園汴州公園散步，卻誤食綠色雞皮中毒。（圖／飼主羅小姐提供）

▲家犬到桃園汴州公園散步，卻誤食綠色雞皮中毒。（圖／飼主羅小姐提供，下同）

寵物小組／綜合報導

羅姓飼主7日晚間10時許，帶著家犬到桃園市桃園區大有路上的汴州公園散步，當時他見附近人煙稀少，便鬆開牽繩讓狗狗自由跑跳，沒想到30分鐘後回到車上，狗狗竟開始全身發抖，甚至口吐白沫倒地。飼主隨即將愛犬緊急送醫，才發現當時狗狗吐出來的是一塊「綠色雞皮」，疑似是有心人惡意放毒。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

醫生研判狗狗吐出的綠色雞皮，可能是摻了農藥或是老鼠藥，確切成份須進一步化驗才能得知，而狗狗目前仍未脫離危險期，所幸及時送到醫院，但體內恐怕還有毒素存在，因此建議先行洗胃處理，其他部份需再觀察。

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▲家犬到桃園汴州公園散步，卻誤食綠色雞皮中毒。（圖／飼主羅小姐提供）

▲狗狗目前仍未脫困，仍待進一步觀察治療。

汴州公園佔地非常廣闊，是許多民眾帶毛孩散步遊玩的勝地，如今卻傳出有人刻意放置毒餌，讓毛家長聞之喪膽，網友也PO出相關訊息在臉書上提醒飼主，希望能夠多加注意身邊的毛孩，避免再有貓狗受害。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

桃園市動保處獲報後，目前已派員著手調查，期許能夠早日尋得犬隻中毒原因，若發現該毒餌為人為刻意放置，將依據《動物保護法》第25條規定，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失者，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新臺幣20萬元以上200萬元以下罰金。

編按：近來毒狗、毒貓事件頻傳，不僅是流浪動物受害，範圍也漸漸擴大到家犬、家貓以及其他寵物，有心人士總是難防，除了避免毛孩在路上隨意食用地上東西外，也不要任意放養動物，讓牠們暴露於危險之中，以免因誤食毒物而有礙健康，甚至死亡，造成無法挽回的遺憾。

關鍵字： 家犬毒餌綠色雞皮桃園市動保處汴州公園

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