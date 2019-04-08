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生日願望是什麼？「過世」貓感性告白：希望媽媽別再偷想我

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▲▼貓咪過世許願「媽媽別再想我」。（圖／翻攝自微博「＠糾纏兄弟」）

▲貓咪過世許願「媽媽別再想我」。（圖／翻攝自微博「＠糾纏兄弟」） 

寵物小組／綜合報導

大陸微博「@糾纏兄弟」日前上傳一段洋蔥滿滿的影片，故事背景設定在未來，貓咪「糾糾」將過15歲生日，而牠的願望竟是希望飼主不要再思念牠，原來故事裡2029年時牠已過世，貓咪感性的告白也讓大票網友爆哭。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼貓咪過世許願「媽媽別再想我」。（圖／翻攝自微博「＠糾纏兄弟」）

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▲相處的時光總是特別愉快。（圖／翻攝自微博「＠糾纏兄弟」）

這則影片故事背景設定在2029年，當時糾糾正要過15歲生日，當牠細數過去日子過得十分開心後，突然許下今年願望，「我希望，媽媽不准再偷偷想我了。」

原來故事中當時糾糾已過世2年，而飼主依舊捨不得將牠的日常用品丟掉，天天透過照片思念愛貓。最後糾糾也感性告白，「和媽媽在一起的每一天，我都很幸福快樂，我永遠是你的豬貓！」雖然影片是虛構故事，但是飼主希望能透過短片呼籲大家要珍惜。

▲▼貓咪過世許願「媽媽別再想我」。（圖／翻攝自微博「＠糾纏兄弟」）

▲相處的時光總是特別愉快。（圖／翻攝自微博「＠糾纏兄弟」）

飼主將影片上傳後，不少網友轉發並留言，「看到爆哭」、「珍惜現在！」、「被騙進來流眼淚」、「眼睛鼻子一酸」、「突然地扎心」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

►點此觀看糾糾感性告白影片。

▼更多精彩影音。

關鍵字： 貓咪生日許願願望糾糾告白洋蔥

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