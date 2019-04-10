「大小柴屁」同步扭扭　網友笑翻：自己養跟阿嬤養的差別

▲小乖和Joker的背影形成可愛反差。。（圖／臉書粉絲專頁「柴犬小乖」提供）

寵物小組／綜合報導

無論小柴屁還是大柴屁，只要會扭扭就是好屁屁！這天柴犬小乖和朋友Joker一起走在路上，一大一小的體型形成有趣對比，更可愛的是，2隻狗狗還同步左右扭動屁股往前移動，讓許多網友直呼「萌翻了」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

臉書粉絲專頁「柴犬小乖」分享一段影片，並寫道「走就走，別笑！」畫面中，體型比較小隻的小乖在左邊，身材圓滾滾的Joker在右邊，雙方並肩走在馬路上，很有節奏感的左右左右搖擺臀部，形成療癒又可愛的一幕。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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影片po上網後，截至目前累積6.8萬次觀看，網友們紛紛留言笑說，「好會搖喔！真可愛！」、「搖的很整齊！好Q！」、「一個阿嬤養的」、「不笑很難欸」、「項圈都被雙下巴蓋住了」、「阿嬤養的跟自己養的」、「右邊阿嬤養的」、「柴柴也很會搖」。

走就走 別笑！ ps. #廢柴Joker的廢廢天地 #柴犬小乖 由柴犬小乖發佈於 2019年3月6日 星期三