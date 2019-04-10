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搬家獨留牠！忠犬米克斯「原地笑守2年」　遭舉報現居收容所

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棄養汪原地守2年，現居收容所。（圖／動物志工艾莉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲飼主將所有的物品都帶走，卻將陪伴多年的狗狗留下。（圖／動物志工艾莉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者吳鎮良／採訪報導

當飼主沒有想要養的心了，什麼理由都說得出來。台中有隻5歲的米克斯熊大遭到棄養，而背後的原因竟只是因為飼主要搬家；牠這2年來每天都坐守在原本的地方，滿臉的笑容彷彿是抱持著飼主隨時會回來帶走牠的希望。熊大上月23日遭民眾舉報被抓進收容所，還好已讓志工接出做中途，目前還是待領養狀態喔！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

動物志工艾莉在臉書寵物社團PO出一則貼文並說道，「前主人，你晚上睡得著嗎？都不怕報應嗎？」照片中可以看到，米克斯熊大身上的長毛乾淨、油亮，聰明的牠也聽得懂一些指令，例如坐下、握手或是趴下，很難想像如此乖巧的狗狗居然會被棄養。

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棄養汪原地守2年，現居收容所。（圖／動物志工艾莉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲熊大還記得前飼主教的指令。（圖／動物志工艾莉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

棄養汪原地守2年，現居收容所。（圖／動物志工艾莉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲雄大個性親人又忠誠，2年來一直在原地等著主人。（圖／動物志工艾莉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

熊大在外面等待主人回來已經2年了，每天不論刮風下雨，牠就是堅持要坐著等。艾莉表示，「這是朋友求救的狗狗，在半年前我就知道牠在找家，因為我事情實在太多，於是請朋友發文求救，沒想到半年後得到的消息，居然是因為跟對面工廠的狗狗打架，然後就被通報抓進了收容所！」

根據現場志工透露，熊大被抓進收容所後笑容都沒了，這傻子肯定還在等待牠那無情的主人回來。艾莉和友人看了實在不忍，於是將熊大從收容所裡接出來，目前正在艾莉朋友家中途。艾莉希望藉這機會和《ETtoday寵物雲》的讀者們說，「有沒有人願意幫幫這個孩子或是給牠一個家呢？拜託大家幫我分享，救救熊大吧！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

想認養熊大的網友請聯繫動物志工艾莉

棄養汪原地守2年，現居收容所。（圖／動物志工艾莉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲熊大進去收容所的模樣，還好目前已被艾莉友人接出來。（圖／動物志工艾莉提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 棄養狗狗米克斯救援搬家收容所

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