史上最大摳棄養貓…胖到沒籠子裝　量完體重收容所志工臉嚇歪

▲超大隻的Barsik嚇壞了收容所的志工們。（圖／翻攝自IG／bigbarsik）

寵物小組／綜合報導

一般來說，提到棄養的動物，就會聯想到骨瘦如柴、楚楚可憐的印象，但接下來要看到的這隻貓，卻是收容所歷史上接收到最胖的貓，只要看到牠量完的體重計數字，收容所中的志工每個都嚇到下巴掉下來。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

這隻巨無霸肥貓名叫Barsik，牠原本跟另一隻貓咪一起住在美國的主人家，卻因主人搬家而被遺棄，「Anjellicle Cats Rescue」得知牠倆的困境，立刻派人把牠們帶回去安置，但看到Barsik，所有志工都嚇了一大跳，因為牠實在是太巨大了！

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▲Barsik差點找不到合用的提籠。



Barsik的壯碩身材甚至找不到適合的提籠，最後好不容易找到特殊尺寸，才將牠帶回收容，送上體重計一看才知牠重達18公斤，跟《金氏世界紀錄》中世界最胖貓只差2公斤，但已經堪稱是收容所史上最肥的貓。

後來接收Barsik的寄養家庭著實傷了一番腦筋，因為牠的身體雖無大礙，但是無法自己梳理毛髮、也無法跳高和其他貓咪一起玩，現在已著手為牠安排減重計畫，期待牠趕快恢復苗條身材，也能順利找到新家。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲Barsik身材壯碩，體重高達18公斤。