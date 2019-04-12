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藍腹鷴細心育雛「一手包辦」　當了媽個性改超多！

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▲影片取自Youtube「台北市立動物園」頻道。

寵物小組／綜合報導

台北市立動物園繼本周「53號」企鵝寶寶，從56.8公克拉拔到2.041公斤之後，又有喜訊來報到啦！3月初，居住在台灣動物區的藍腹鷴夫妻「藍嘟嘟(♂)」與「藍山(♀)」，愛的結晶早就破殼而出，健康的藍腹鷴寶寶轉眼已經一個多月大，跟隨著媽媽的腳步，在活動場奔來跳去，甚至會拍拍翅膀嘗試著短距離飛行。

藍腹鷴育雛撇步，寶寶緊跟學吃蟲。（圖／台北市立動物園提供）

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▲敏感的藍腹鷴很怕打擾，請大家經過活動場時，務必保持輕聲細語，不要嚇到牠們囉！(寶寶和爸爸「藍嘟嘟」)（圖／台北市立動物園提供）

藍腹鷴繁殖期平均落在每年2月中旬至7月底，雌鳥會陸續產蛋，經過一段時間的累積後，才開始啟動孵蛋模式。雛鳥大概25至28天就會破殼而出，從孵蛋到雛鳥出生後的照顧餵養，都是由雌鳥一手包辦。「藍山」在孵蛋時，一改平時貪吃的模樣，就算保育員拿著牠最愛吃的昆蟲引誘，「藍山」也無動於衷，持續守護著蛋寶寶們。在藍腹鷴寶寶孵化後，「藍山」依然隨時保持警戒，只要有任何風吹草動，就會馬上蹲下，讓寶寶們躲進牠的懷裡，接受溫暖的保護。

藍腹鷴育雛撇步，寶寶緊跟學吃蟲。（圖／台北市立動物園提供）

▲藍腹鷴媽媽「藍山」。（圖／台北市立動物園提供）

藍腹鷴育雛撇步，寶寶緊跟學吃蟲。（圖／台北市立動物園提供）

▲藍腹鷴媽媽「藍山」教寶寶吃蟲。（圖／台北市立動物園提供）

藍腹鷴雛鳥為早熟型，破殼後沒多久就會行走，媽媽「藍山」一移動，寶寶就像跟屁蟲般，踏著小小步伐「咻~」地飛奔跟上，甚至抄了近路，拍著翅膀從枯木上飛到媽媽身邊。保育員提供了小雞料給藍腹鷴雛鳥，同時也會提供麵包蟲等動物性蛋白質讓成鳥採食，曾觀察到藍腹鷴寶寶模仿學習成鳥刨開地面泥土撿食麵包蟲的行為，但因為採食麵包蟲技巧不是很成熟，「藍山」還會細心的把麵包蟲叼到較好採食的位置，讓寶寶能好好吃下麵包蟲，也學習到採食的技巧，「藍山」對於寶寶如此無微不至的照顧，媽媽的偉大與辛苦可想而知。

藍腹鷴育雛撇步，寶寶緊跟學吃蟲。（圖／台北市立動物園提供）

▲藍腹鷴爸爸「藍嘟嘟」。（圖／台北市立動物園提供）

藍腹鷴育雛撇步，寶寶緊跟學吃蟲。（圖／台北市立動物園提供）

▲居住在臺灣動物區的藍腹鷴寶寶轉眼已經一個多月大。（圖／台北市立動物園提供）

藍腹鷴是臺灣特有的珍稀鳥類，生活在臺灣中、低海拔山區，活動的環境大多為坡度較緩且樹叢灌木較鬱密的林下陰涼處，在晨昏、有濃霧、天候不佳與光線昏暗的時候較常出沒。藍腹鷴成鳥的外觀艷麗迷人，但雛鳥與成鳥全然不同，反而長得較像小雞，身體羽毛呈淡褐色、頭上有數條暗褐色縱紋和過眼線，讓寶寶們能靠著與環境相似的保護色，安全隱藏在森林樹叢裡。藍腹鷴是日行性的鳥類，通常在清晨5、6點與傍晚4、5點左右的時間出來活動，如果想要親眼目睹「藍山」與寶寶的溫馨互動，可要抓緊傍晚的時間來到臺灣動物區碰碰運氣了。

藍腹鷴育雛撇步，寶寶緊跟學吃蟲。（圖／台北市立動物園提供）

▲藍腹鷴雛鳥為早熟型，破殼後沒多久就會行走。（圖／台北市立動物園提供）

藍腹鷴生性機警羞怯，「藍山」為了照顧寶寶，變得更加敏感，臺北市立動物園特別提醒，請勿跨越圍欄也不要大聲呼喊，以免嚇到膽小的藍腹鷴母子檔囉。在藍腹鷴活動場前，還能掃描QR Code進入ZooBaby Online闖關活動，了解其他動物寶寶的小知識呦！

藍腹鷴小檔案 (臺灣特有種)

學名：Lophura swinhoii

英名：Taiwan Blue Pheasant

分類：鳥綱 雞形目 雉科 鷴屬

俗名：山雞、華雞

食性：雜食性，食物大部份為植物，包括花、果實、苔蘚、與草籽等，以及白蟻、白蟻卵、蝗蟲等多種昆蟲

保育等級：珍貴稀有

形態特徵：藍腹鷴雄鳥全長約72cm，翼長24～25.5cm，全身大部分為藍黑色而帶有紫藍色金屬光澤，頭部呈暗藍黑色，有白色羽冠，背部白色，肩羽紫紅褐色；初級飛羽黑褐色，尾羽除中央一對為白色外，其餘均為深藍色，腳為紅色；臉部裸露之皮膚呈血紅色。雌鳥全長46～57cm；翼長23～24cm，大致為褐色、土色，並有均勻的土黃「V」形花紋。

棲所分布：藍腹鷴為臺灣 特有的珍稀鳥類，主要棲息於低海拔至海拔2,000公尺左右的森林底層。

因其數量稀少且主要棲息 地受到嚴重破壞，於1966年與帝雉同時被列入國際瀕臨絕種動物之紅皮書中，為世人所關切。

關鍵字： 動物園藍腹鷴母愛媽媽

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