41歲爸「一夜白髮」好滄桑　柴奴看圖秒懂：最崩潰的時期

▲柴：阿爸也要跟我一樣多毛啊～（圖／網友陳姿妤授權提供，下同）

記者陳靜／採訪報導

一夜之間，突然像是老了20歲。住在桃園龜山的網友陳姿妤在臉書社團「柴犬司令部」PO出老公的白髮照，並註解表示，「柴奴的悲歌，需要講這是怎麼發生的嗎？」立馬勾起所有柴家長最不堪回首的日子，所有飼主瞬間秒懂直呼，「那是最崩潰的時期！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

照片上傳至臉書後，網友看了心有戚戚焉，紛紛在底下留言，「好像蜘蛛網」、「應該是你幫他吹乾以後」、「吹毛時XD」、「牠先睡枕頭，拔拔再睡了，就變這樣囉。」、「還是拔拔拿了毛孩子的毛巾擦頭髮囉（不會吧）」、「哈哈哈哈哈！太有共鳴了」、「柴奴的生活日常啊！」、「跪求真相」。

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▲梳一次毛就梳出這樣的量。

▲柴犬「安美」和牠的柴媽咪。

飼主陳姿妤家中養了2隻出了名會掉毛的柴犬，牠們1年會有2次換毛期，那段日子便是主人最不想經歷的時期，每當洗完澡吹毛時，飼主總是乾淨地進去、全身沾滿毛出來，且每次都是20分鐘起跳。這天柴妹「安美」正好洗完澡，爸爸便進到浴室幫忙吹乾，沒想到一走出來，卻像是瞬間長了白髮一樣，頭上黏滿了柴毛。

▲飼主以為安美長大會是隻胡麻柴，沒想到長大完全不一樣。

▲固執柴堅持要出門才肯大小便。

馬麻表示，柴犬的固執與多毛是所有柴爸媽有目共睹的，家裡一定要有強力吸塵器，有些人甚至還會同時使用掃地機器人，才有辦法隨時清理柴毛；即使下雨天，固執的柴老大還是堅持要出門才肯大小便，因此柴主人幾乎得風雨無阻，雖然飼養柴柴生活上繁瑣的事情很多，但是當下班後看見牠們療癒的笑容，頓時會覺得壓力全沒了，所做的一切也都值得了。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲誰能抵擋得了阿柴們的招牌笑容呢？

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